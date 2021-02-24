善耕365／獨居老人的uber eats！今晚你想為長輩來點…

圖、文／善耕365

若用畫筆恣意發揮，你想送什麼餐點給獨自居住、無法自己準備三餐的長輩？圖中的妹妹，她想請長輩們吃愛心、花椰菜，還有好多動物......，更可愛的是，還想請長輩吃麥當勞的薯條。

銀髮族的uber eats - 銀色大門老人送餐平台

由善耕365公益媒合平台舉辦的金耘獎徵稿活動，邀請大家在空白便當盒上畫出你的心意，呼籲大家一起關懷重視獨居長者。

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本次活動特別與嘉義 銀色大門老人送餐平台 合作，銀色大門致力於全台灣長者的送餐資源串聯，銀色大門表示 : 在全台灣各地仍有許多公部門尚未觸及到的邊緣戶，而許多送餐的基金會、社福單位..等能力或資金也有限，始終還無法全面性的顧全所有偏遠地區。因此銀色大門自創立以來，不斷嘗試各種模式串聯送餐資源，與民營餐廳合作，提供弱勢婦女、弱勢長者二度就業機會，堪稱銀髮長輩族群的 uber eats”但多了關懷與回報”。而在協助弱勢長輩的初衷下，也希望能將友善的社會循環最大化。

自努力到現在，已有不少長輩的子女表示這樣新的服務方式，可以解決他們現有的困難，相當的務實。而能達到以老養老的目標，幫助弱勢長輩，是銀色大門一直努力往前邁進的理想指標。

創意餐盒繪圖大賞徵稿中！

本次金耘獎活動參加無資格門檻，僅分為兒童組《13歲以下》及一般組《13歲以上》，目的為鼓勵民眾關心弱勢長輩。兒童組希冀藉由父母陪伴孩童一起畫作互動，透過孩子的創作，與長輩孤獨溫飽的議題串聯，讓孩子一起學會懂得關心高齡議題，愛與付出。

我們也鼓勵更多大朋友也一起參與，響應此次繪畫活動，每一幅奉獻給長輩的便當盒畫作，有機會轉變成物資的形式分享、奉獻給長輩！

本次活動也會從報名者中抽出許多獎項，如『屁屁偵探桌遊』、『便利商店抵用券』…等，獎項等你來拿。

l 活動詳情 :【第14屆金耘獎】創意餐盒繪圖大賞

l 活動頁面 : http://bit.ly/3a3naki

l 活動時間：2021年02月09日（二）到3月31日（三）

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