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民進黨中評會拍板「萊豬跑票3立委」停權1年　再犯停權3年

▲▼高雄市議會韓國瑜_康裕成質疑恐嚇罷韓_李永癸 。（圖／記者洪正達攝）

▲民進黨中評會主委康裕成。（圖／記者洪正達攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨中評會25日再度開會處理民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌等3人在萊豬投票跑票一事。最終，中評會決議，三人停權處分1年，言下之意將不會影響到下屆立委提名或縣市長提名的權益；不過也有但書，如果再犯則停權3年。

立法院在去年12月處理萊豬進口相關的行政命令及修法，劉建國、江永昌、林淑芬等3人在多次表決中選擇棄權，未依黨團一致決議投票。對此，民進黨團將3人停權3年、罰款3萬元新台幣，並送民進黨中央黨部做提名參考。

不過，在中評會農曆年前舉行會議時，有特定委員主張，立院黨團沒有決議要將3人移送中評會處置，認為有程序上的問題，加上相關當事人都未到場，因此最後無結論散會，隨後也去函黨團，並邀請黨團派代表列席說明。

對此，民進黨立院黨團也在24日回函給中評會，具體表示當初立院黨團的確有將3人違反黨紀案，移送中評會處置，並將尊重中評會的決定。

對此，中評會25日下午再次開會處理此案，黨內派系達成共識，決議對3位立委停權處分1年，屬警告意味，停權時間也不會影響到下屆立委提名或縣市長提名的權益。不過，也有但書，如果再犯則停權3年。

▼民進黨立委江永昌、林淑芬、劉建國於立院審查9項萊豬命令，選擇全棄權。（合成圖／ETtoday資料照）

▲▼民進黨立委江永昌、林淑芬、劉建國於立院審查9項萊豬命令，選擇全棄權。（合成圖／ETtoday資料照）

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