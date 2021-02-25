向華強申請居留台遭駁回　陸委會：尊重移民署決定

▲向華強父子申請居留台灣遭駁回。（圖／記者黃克翔攝）

記者任以芳／台北報導

香港影視大亨向華強及兒子2月初被媒體報導，想要透過「依親身分」取得居留台灣的資格，內政部今（25日）正式駁回申請案。對此，陸委會發言人邱垂正下午指出，尊重主管機關的決定，不會對此事件進行評論，但建議向氏父子可重新提出申請。

邱垂正指出，根據港澳居民申請來台居留案，主管機關都是依照香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法，依照相關規定來辦理。本會尊重主管機關所做成的決定，「對於個案我們不予評論，那麼他也可以尋求相關的救濟，他也可以重新再提出申請案。」

▲陸委會發言人邱垂正 。（圖／記者任以芳攝）

據了解，香港影視大亨向華強父子申請來台依親居留一案，內政部移民署25日正式駁回。移民署指出，經會商相關單位審查，認有「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第22條所規定之不予許可情形，內政部依規定「不予許可居留」。

據了解，農曆春節過後，移民署、國安局和陸委會等機關召開聯審會議，根據早期警政單位紀錄，向華強早年在台灣「有案底」，有多次被移民署拒絕入境紀錄，追溯戒嚴時期的警備總部檔案中，向華強曾被官方標註為「新義安老大」。基於「國安理由」，已駁回向華強及兒子向佐來台依親居留申請案，相關文件已寄出通知當事人。