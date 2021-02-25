藻礁公投剩4天差22萬份　環團無奈喊話全民「這不是政治對決」

▲珍愛藻礁公投工作小組邀集學界和大學生開記者會呼籲全民，讓藻礁公投成案。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

藻礁公投連日引起各界討論，二階連署倒數4天，截至今（25日）上午份數僅有123700，離目標35萬還差距很大。珍愛藻礁公投工作小組邀集學界和大學生開記者會呼籲全民，讓藻礁公投成案，讓爭議的開發案得以被全民攤在陽光下討論複決，並強調這場運動不是「政治對決」。

為搶救大潭藻礁，珍愛藻礁公投工作小組至今已開超過124次記者會，中研院生物多樣性中心研究員陳昭倫先是提到，藻礁議題這星期被很廉價操作成「政治對決運動」，長期參與的自己有責任將這一切拉回初心，事情很單純，就是全民為這片土地、海洋和環境行使最基本當台灣公民權益，只是很不幸在資訊爆炸情況下，被執政和在野黨，極速操作成跟政治力有關，非常痛心。

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▲陳昭倫說，藻礁公投被執政和在野黨，極速操作成跟政治力有關，非常痛心。（圖／記者許展溢攝）



觀塘三接案環評委員、中研院生多中心退休研究員劉小如表示，藻礁珍貴、特殊，只要努力保護，將來必然是國際上認知台灣的亮點，訴求「不是反對中油三接站」，只是希望位址可以選在跟藻礁共存，不會傷害生態的地點，當年評估有替選方案，但很多人現在說三接位置不會帶來傷害，可是會隨著開發尺度、設計等狀況而有多或少。

劉小如接著提到當年環評未出席，認為環評制度應是保護全民福祉，當時主導單位強烈要求投票表決，讓專業委員集體抗議退席過關，若真的不會傷害到生態，為何要用顢頇手段通過？她反問雖設址是合法的，但合理？

▲劉小如質疑，此案若真的不會傷害到生態，為何要用顢頇手段通過？（圖／記者許展溢攝）

政大地政系教授徐世榮指出，去年6月4日跟藻礁公投領銜人潘忠政進總統府見了總統蔡英文，當時共同訴求之一希望民進黨政府慎重考量大談藻礁環境議題，能夠召開聽證會，透過正當行政程序，去鑑定找尋公共利益，盼國家走出過往威權模式，讓台灣每個人的公民權受到尊重。

徐世榮接著激動要民進黨政府公開出來對話，而不是至今不願意開聽證會，假設政府認為自己的方案很好，那就公開站出來捍衛提出的政策，別躲起來，玩兩手策略，再來說是民主國家。

▲▼藻礁公投二階連署倒數4天，截至目前份數僅有123700。（圖／記者許展溢攝）



文化大學生命科學系副教授巫奇勳認為，要摧毀一片藻礁可能不用幾天，要形成一片藻礁卻要花上百年千年，藻礁有權利但沒辦法為自己生存機會發聲，所以全民有義務替他們發聲，讓大家去選擇，到底要怎樣處理藻礁問題。

台灣大學生命科學系助理教授王雅筠表示，藻礁公投很重要的目的之一，是希望可以激發全民來好好討論與思考我們與環境的關係，公投連署並不屬於任何政黨，而是憲法給予全體台灣人民的權利，有機會為這片土地發聲，讓議題浮上檯面，而非不知道的東西就不理。

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