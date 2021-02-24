桃園有機蔬菜箱認購最多　臺灣期貨交易所支持小農挺社福

▲臺灣期貨交易所認購桃園有機蔬菜箱，支持小農挺社福。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

期交所愛心不落人後，獲悉因疫情衝擊，高中職以下開學日延後致使桃園有機農戶，原供應營養午餐的有機蔬菜無法出貨，小農亟需企業及民眾踴躍認購，第一時間主動認購300箱有機蔬菜，其中250箱委由市府社會局送暖至桃園26處兒少、老福、身障等社福機構，以具體行動實踐社會公益。

▲期交所認購桃園有機蔬菜箱250箱。（圖／社會局提供）

桃園市社會局鄭貴華局長24日表示，市府致力於推廣農業發展與照顧學童營養健康，實施「天天安心食材」政策，將國中小學營養午餐納入每週3天供應有機蔬菜，小農原按既定期程種植，受疫情影響延後開學，面臨量大短時間難以銷售困境，期交所善盡社會企業責任、創造社會共好，主動聯繫市府認購300箱有機蔬菜，為本次認購數量最多的企業單位。

有感於取之於社會，用之於社會，當中250箱有機蔬菜，將於近日配送至桃園社福機構，與政府共同協力照顧弱勢族群，預估3,000人受益。臺灣期貨交易所長期關注弱勢者的需要，去年(2020)耶誕節前夕，捐贈桃園市社會救助金專戶200萬元，用於購置日照交通接送車及兒少未來教育與發展帳戶使用，同時捐贈蘆竹老人長期照顧中心10萬元加菜金，並長年捐贈全台各地食(實)物銀行及偏鄉學童課後輔導逾2億元，充分展現金融業對社會關懷的投入與重視。

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