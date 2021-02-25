舊物拍賣購入青花瓷碗　鑑定後竟是「明朝古董」！價值上看1400萬

▲這件價值不斐的明朝古董青花瓷碗上，畫著蓮花、牡丹、菊花及石榴花圖樣，作工精細，直徑略超過6英吋（約15公分多）。（圖／翻攝自蘇富比官網，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國康乃狄克州去年一場舊物拍賣中，有人以35美元（約新台幣980元）買下一個青花瓷碗，沒想到經鑑定後發現，它其實是15世紀明成祖統治時期的古董，預計可在3月紐約拍賣會上，以50萬美元價格售出。

CNN報導，這件價值不斐的明朝古董青花瓷碗上，畫著蓮花、牡丹、菊花及石榴花圖樣，作工精細，直徑略超過6英吋（約15公分多），又被稱為「蓮花碗」（lotus bowl），藝術、實用價值兼具。據估計，它的價值落在30萬美元至50萬美元（新台幣842萬元至1400萬）之間，將近當初購入價格的1萬4300倍。

事實上，該瓷碗是在去年一場舊物拍賣被發現。中國藝術部門負責人麥卡特爾（Angela McAteer）表示，當初一名男子在沒有討價還價的情況下，買下35美元的青花瓷碗，接著把照片傳給專家鑑定，這才得知它極具重要歷史意義。

麥卡特爾指出，瓷碗表面相當光滑，釉質如絲般柔滑，後代王朝從未成功複製，但對於它的相關來歷仍是個謎團。蘇富比拍賣所表示，現今已知僅其他6個類似瓷碗被保存下來，分別收藏在台北故宮博物院及倫敦大英博物館等機構。

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