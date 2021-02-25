惡母殘忍射殺2子女！　16歲兒死前哀求「拜託別開槍」仍冷血爆頭

▲女子冷血開槍殺害2名子女。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州48歲女子布萊特(Krisinda Bright)日前殘忍射殺2名子女，分別是16歲兒子傑佛瑞(Jeffrey Bright)與22歲女兒潔思敏(Jasmine Cannady)，警方發現2名死者的頭部皆有槍傷，而她落網時竟然坦承，兒子死前拼命哀求她不要開槍，她卻還是開了2槍。

警方22日接到布萊特報案，趕到現場時發現她身上帶血站在門廊上，當員警詢問她是否有受傷時，她冷冷地說血是來自2名孩子。員警進屋目睹可怕景象，16歲的傑佛瑞與姊姊潔思敏2人陳屍在家中，臉上與頭部均有槍傷。

布萊特坦承，她是趁女兒躺在樓上房間時把人射殺，後來又來到樓下要把槍對準兒子時，對方拼命哀求，「拜託不要開槍，我要報警了」，她卻還是無情扣下板機，一槍沒有把人射殺便再開一槍，因為她「不想讓孩子受苦」。

事件傳出後令許多鄰居十分震驚，因為布萊特平時感覺是名好母親，孩子們也看起來很開心。布萊特被指控2項殺人罪關押在監獄中，目前仍不清楚她開槍的動機，案件仍待進一步調查。

JUST IN: This is Krisinda Bright, the Ambridge mother accused of shooting and killing her two children inside their home. These are the details from police >> https://wpxi.tv/3sl0pic 由 WPXI-TV Pittsburgh 發佈於 2021年2月23日 星期二

►聽Podcast掌握美選及國際局勢