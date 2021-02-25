10歲童確診出現「併發症」手腳截肢！全美逾2000例　發作原因不明

▲賈米森確診後出現「小兒多系統發炎症候群」手腳全截肢。（圖／翻攝自Gofundme）



記者張方瑀／編譯

美國密西根州一名10歲男童確診新冠肺炎後，不幸引發罕見的「小兒多系統發炎症候群」（MIS-C），導致雙手、雙腿都必須截肢。目前尚不清楚為何確診的孩童會引發MIS-C，且無標準治療程序，僅能透過減緩發炎症狀來改善。

根據《紐約郵報》報導，住在密西根州的10歲男童賈米森（Dae’Shun Jamison）整個冬天都在跟新冠肺炎與MIS-C奮戰，接著在2月初接受了右腿截肢手術，又於22日進行雙手、左腿截肢，目前他正在復健醫院療養，可能還需進行更進一步的治療。

賈米森的母親在募資網站表示，兒子明白自己需要截肢，但手術醒來後看到自己的腿長得不一樣，還是忍不住痛哭失聲，「這讓我完全心碎，只能繼續替他祈禱。」海倫德沃斯兒童醫院（Helen DeVos Children’s Hospital）兒童傳染病科主任奧莉維洛（Rosemary Olivero）表示，通常兒童感染新冠肺炎都是輕症，因此很難讓家長及早發現MIS-C症狀。

10-year-old with rare COVID-19-related illness endures 4 amputations https://t.co/3XTZVWi8qM pic.twitter.com/OiAwk9jcuf — New York Post (@nypost) February 24, 2021

MIS-C臨床症狀類似川崎氏症，會造成皮疹、結膜炎、腹瀉等症狀。奧莉維洛表示，部分嚴重MIS-C患者會出現心臟功能障礙，加上血液凝塊或出血問題，會影響身體其他部位輸送血液；賈米森也是因為症狀影響身體凝血能力，才必須截肢。

目前醫護人員已加強MIS-C的治療程序，但由於臨床症狀相當複雜，所以在診療上仍是一大挑戰。奧莉維洛解釋，MIS-C症狀通常出現在感染新冠肺炎後幾周，現階段的治療方法是緩解強烈發炎反應，並進行重症監護醫療。

奧莉維洛呼籲，新冠肺炎在社區內傳播，更容易增加MIS-C的患病率，家長必須密切觀察孩子發燒、腹痛、腹瀉、皮疹或嘴巴眼睛發炎的症狀，甚至有些孩子會出現手腳水腫、淋巴結腫大等症狀。

根據美國疾管中心（CDC）統計，截至2月1日為止，全美的MIS-C病例約在2000例，且好發於非白人的少數族裔群體；除此之外，大部分的MIS-C病例都出現在歐美國家，初步推測也和人種有關，但仍須進一步的醫學檢驗。

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