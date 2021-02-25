最小天文學家！高中生發現4顆新行星　研究「意義重大」NASA也認可

▲美國2名高中生發現了4顆新的系外行星。此為示意圖，與本新聞無關（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

美國2名高中生平格萊（Kartik Pinglé）和賴特（Jasmine Wright）在哈佛-史密松天體物理中心（CfA）的學生研究指導計劃（SRMP）中，發現了4顆距離地球200光年的系外行星，並將他們的新發現發表在今年1月的《天文學雜誌》上，獲譽為「最年輕的天文學家」。

據CNN報導，這兩位天文學界的新星在麻省理工學院科維理研究所博士後研究員戴蘭（Tansu Daylan）的指導下，對「凌日系外行星巡天衞星」（TESS）的數據展開分析，並在2個月後發現一個現在被命名為HD108236B的多行星系統和4顆距離地球200光年的行星。

▲平格萊（左）、賴特（右）。（圖／翻攝自哈佛大學官網）

美國國家航空暨太空總署（NASA）在官網強調了平格萊和賴特的發現，並對這4顆行星進行進一步研究後公佈，其中一顆行星是「溫度極高」的超級地球，直徑約為地球的1.5倍，表面溫度超過815.5攝氏度，而另外3顆行星則屬類海王星的氣體行星。

戴蘭表示，平格萊和賴特的發現意義重大，因為HD108236B多行星系統內有一顆明亮的恆星和超過3顆系外行星，這讓科學家們有能力將其與我們的太陽系進行比較和研究。平格萊和賴特都對於自己的研究成果感到十分興奮，因為他們從未想像自己能有此發現。

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