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月津港藝術燈飾美翻了　黃偉哲大推元宵及228連假遊台南鹽水

▲台南市長黃偉哲前往月津港親水公園、八角樓視察，除提醒民眾要落實防疫措施戴口罩、保持安全社交距離外，也歡迎全國民眾元宵及228連假期間，造訪台南鹽水經典小鎮，享受美麗浪漫的藝術光景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲前往月津港親水公園、八角樓視察，除提醒民眾要落實防疫措施戴口罩、保持安全社交距離外，也歡迎全國民眾元宵及228連假期間，造訪台南鹽水經典小鎮，享受美麗浪漫的藝術光景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021台南月津港燈節雖因疫情影響而停辦，現場已完成的12件藝術裝置搭配常設光環境造景，春節期間吸引許多遊客前來走春，市長黃偉哲23日晚上前往月津港親水公園、八角樓視察，除提醒民眾戴口罩、保持安全社交距離外，也歡迎全國朋友把握元宵及228連假期間造訪鹽水經典小鎮，享受美麗浪漫的藝術光景。

▲台南市長黃偉哲前往月津港親水公園、八角樓視察，除提醒民眾要落實防疫措施戴口罩、保持安全社交距離外，也歡迎全國民眾元宵及228連假期間，造訪台南鹽水經典小鎮，享受美麗浪漫的藝術光景。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲前往月津港親水公園、八角樓視察，除提醒民眾要落實防疫措施戴口罩、保持安全社交距離外，也歡迎全國民眾元宵及228連假期間，造訪台南鹽水經典小鎮，享受美麗浪漫的藝術光景。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲前往月津港親水公園、八角樓視察，除提醒民眾要落實防疫措施戴口罩、保持安全社交距離外，也歡迎全國民眾元宵及228連假期間，造訪台南鹽水經典小鎮，享受美麗浪漫的藝術光景。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲前往月津港親水公園、八角樓視察，除提醒民眾要落實防疫措施戴口罩、保持安全社交距離外，也歡迎全國民眾元宵及228連假期間，造訪台南鹽水經典小鎮，享受美麗浪漫的藝術光景。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲前往月津港親水公園、八角樓視察，除提醒民眾要落實防疫措施戴口罩、保持安全社交距離外，也歡迎全國民眾元宵及228連假期間，造訪台南鹽水經典小鎮，享受美麗浪漫的藝術光景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，月津港燈節的藝術燈飾有許多都已經布置好了，可以看到景色非常漂亮，所以其實只要做好防疫措施，大家可以來月津港這個充滿人情味的地方吃美食、看美景，絕對是人生最大的享受。因此，歡迎大家來鹽水小鎮，歡迎大家來看月津港燈節的絕美燈飾，保證讓你感動在心中。

▲台南市長黃偉哲前往月津港親水公園、八角樓視察，除提醒民眾要落實防疫措施戴口罩、保持安全社交距離外，也歡迎全國民眾元宵及228連假期間，造訪台南鹽水經典小鎮，享受美麗浪漫的藝術光景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局指出，月津港燈節自縣市合併以來參觀人次屢創新高，早已成為鹽水蜂炮之外，又一國際級的文化節慶活動，燈飾作品不侷限於傳統元宵花燈樣式，別具浪漫燈光水色，絕對是元宵佳節不可錯過的超好拍景點；今年燈節停辦後市府仍在做好防疫準備下開放已完成的作品，就是希望藝術家辛苦創作的成果不會白費，未來也不排除再擇期續辦燈節。

▲台南市長黃偉哲前往月津港親水公園、八角樓視察，除提醒民眾要落實防疫措施戴口罩、保持安全社交距離外，也歡迎全國民眾元宵及228連假期間，造訪台南鹽水經典小鎮，享受美麗浪漫的藝術光景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年月津港燈節已完成的12件藝術裝置，作品精彩紛呈，更意外在網路上引起許多討論迴響；如作品「魔動時刻」是藝術家林建志從水道蜿蜒的鹽水小鎮裡，想像從水底召喚出守護月津港的力量，側看是鹽水八角樓的意象，正看則是兒時記憶中的爆紅卡通「魔動王」，引起許多七年級生的高度共鳴。

▲台南市長黃偉哲前往月津港親水公園、八角樓視察，除提醒民眾要落實防疫措施戴口罩、保持安全社交距離外，也歡迎全國民眾元宵及228連假期間，造訪台南鹽水經典小鎮，享受美麗浪漫的藝術光景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外禹禹藝術工作室「拾光計畫-拾光」，創作一個被光痕交疊的種子造型，象徵土地上生命的運行，搭配竹光效果，吸引許多民眾打卡拍照；而藝術家姚仲涵「光電獸#24 蜂炮城」，以新完成的渡槽橋演繹炮城的意象，提供民眾另一種蜂炮聲光體驗。

▲台南市長黃偉哲前往月津港親水公園、八角樓視察，除提醒民眾要落實防疫措施戴口罩、保持安全社交距離外，也歡迎全國民眾元宵及228連假期間，造訪台南鹽水經典小鎮，享受美麗浪漫的藝術光景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

月津港燈節在今年邁入第十個年頭，雖因應疫情考量而停辧，燈區已進場的作品仍帶給民眾驚喜與美好，作品將展示至3月1日，加上遍布在鹽水街道巷弄的「漫月美行動特展」，鹽水小鎮絕對是連假期間全國朋友出遊的最佳選擇。市長黃偉哲熱情邀請國人朋友做好防疫措施，元宵節及228連假就是要衝台南旅遊，到鹽水穿街走巷探索美麗的藝術燈飾，為假期留下最浪漫的回憶。

▲台南市長黃偉哲前往月津港親水公園、八角樓視察，除提醒民眾要落實防疫措施戴口罩、保持安全社交距離外，也歡迎全國民眾元宵及228連假期間，造訪台南鹽水經典小鎮，享受美麗浪漫的藝術光景。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲前往月津港親水公園、八角樓視察，除提醒民眾要落實防疫措施戴口罩、保持安全社交距離外，也歡迎全國民眾元宵及228連假期間，造訪台南鹽水經典小鎮，享受美麗浪漫的藝術光景。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲前往月津港親水公園、八角樓視察，除提醒民眾要落實防疫措施戴口罩、保持安全社交距離外，也歡迎全國民眾元宵及228連假期間，造訪台南鹽水經典小鎮，享受美麗浪漫的藝術光景。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲前往月津港親水公園、八角樓視察，除提醒民眾要落實防疫措施戴口罩、保持安全社交距離外，也歡迎全國民眾元宵及228連假期間，造訪台南鹽水經典小鎮，享受美麗浪漫的藝術光景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

23日視察包括文化局長葉澤山、鹽水區長姜家彬、新營區長魏文貴、後壁區長翁振祥、白河區長董麗華、東山區長呂煌男、柳營區長汪慶龍、立委賴惠員及市議員蔡育輝、沈家鳳等人，與黃偉哲市長一同推薦，歡迎國人朋友把握假期走訪鹽水經典小鎮。

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