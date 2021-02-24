存起來！一張圖秒懂228連假「3大地雷路段」　塞車時程表出爐

▲公路總局建議，出遊前可多加利用公共運輸規劃遊程。（圖／ETtoday資料照）

記者楊庭蒝／綜合報導

本周即將迎來228連假，交通部公路總局在24日提醒，連假期間車潮主要會以觀光旅遊為主，其中台9線蘇花公路、南迴公路及台61線西濱快速公路等三條主要幹道會是「三大地雷路段」，並提供預估的車潮尖峰時段，提醒用路人提前規劃盡量避開行駛。

一、台9線蘇花公路

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公路總局指出，台9線蘇花公路南下往花蓮方向尖峰時段為2月27日上午5時至11時，因此蘇花路廊南下蘇澳地區、和平地區當天上午5時至下午5時實施「大客車優先道措施」。

北上往蘇澳部分，尖峰時間為3月1日中午12時至下午5時，蘇花路廊北上和平地區、崇德地區路段將於3月1日上午11時至下午4時實施「大客車優先道措施」，視車流狀況解除措施。

公路總局表示，本次連假開放蘇花改路段雙向路肩供大客車行駛，開放時間為2月27日上午5時至下午5時、2月28日上午7時至下午1時、3月1日中午12時至下午4時，建議民眾避開尖峰時段行駛，多加善用公共運輸。

二、台61線西濱快速公路

公路總局分析，台61線西濱快速公路部分路段將出現局部車多情形，將啟動相關路口管制措施：

台68線南寮端交流道銜接台15線南下出口匝道2月26日21時至3月1日21時封閉，欲經由本路段南下的民眾可繼續行駛台68線主線至終點後，經榮濱路再接台15線南下。

竹南-香山北上路段，高公局規劃2月28日、3月1日全日封閉西濱交流道北上匝道，屆時將透過CMS導引用路人續駛台61線北上轉香山聯絡道，再銜接國道3號，並發布北上方向國道3號及台61線旅行時間，供用路人選擇行駛路線參考。

竹南路段2月28日、3月1日下午15時至晚間11時封閉冷水坑、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11大山腳等5處路口，請用路人多加注意。

▲228連假車潮湧現重點路段；點圖可放大。（圖／公路總局提供）

三、台9線南迴公路

公路總局表示，台9線南迴公路南下往屏東方向尖峰時段為3月1日中午12時至晚間9時，瓶頸路段（如草埔森永隧道等）將出現局部車多情形，請用路人盡量避開尖峰時段行駛。

另外，南迴公路香蘭金崙路段雙向實施「大客車優先道措施」，北上路段實施時間為2月27日上午9時至下午2時，南下路段實施時間3月1日下午1時至晚間7時，提醒用路人搭乘公共運輸將較自行開車節省時間，建議可多加利用公共運輸規劃遊程。

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