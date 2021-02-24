228連假國道客運最新銷售狀況曝　北花來回400元、高東650元　





▲228連假期間，北花線來回票400元。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

228連假期間，公路總局為鼓勵民眾多多搭乘公路客運，推出多項優惠措施，北花線來回400元、高東線650元。根據統計，目前西部國道客運售出18%預售票，以連假前一日較多，北花客運則銷售出10%預售票，以連假首日較多。

公路總局今指出，截至2月22日為止，西部國道客運已售出18%的預售票，東部國道客運已售出8%的預售票，北花國道客運已售出10%的預售票。西部國道客運以連假前一日（2月26日）售出較多，東部國道客運則以首日（2月27日）售出較多，各時段均有充足座位，請民眾於228連假期間多加利用。



民眾搭乘90條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠，持電子票證搭乘43條台灣好行路線可享半價優惠；此外，凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲228連假銷售狀況，西部國道客運以連假前一日售出較多，東部國道客運則以首日較多，各時段均有充足座位。（圖／記者賴文萱攝）

針對東部地區，該局特別推出北花線來回票400元、高東直達臨時路線單程優惠票價350元、來回再優惠票價650元及宜花東地區「在地有腳」租賃優惠（租車優惠及回程最高折抵客運票價200元）等優惠措施，鼓勵民眾於連假期間多多使用公共運輸出遊。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來