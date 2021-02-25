228連假國5有管制+北宜反區間測速活動　避開路段免塞車

▲228連假將管制國5入口。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

2021年228連續假期，自2月27日至3月1日共3天，研判26日下午將會在國道交流道、高架快速道路匝道口及周邊道路湧現大量車流，另外台灣機車路權促進會也將在228當天，在北宜公路舉辦「228北宜乖寶寶」，反對設置區間測速，國5也有管制，新北市交通大隊建議民眾多搭乘大眾交通工具，並避開活動路段。

▼北宜公路當天舉辦活動，警呼籲避開管制時間及活動路段 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市交通大隊表示，228連續3天假期，國道各交流道及快速道路將會湧現車流，建議民眾短途使用國1、省道或替代道路、長途使用國3，或多搭乘大眾交通運輸工具避免車潮。國道5號將2月27日至28日每日凌晨0時至12時，實施石碇及坪林匝道「南向入口實施封閉管制」，民眾如欲往宜花東地區，建議改走替代道路，或避開管制時段延後出發。

「台灣機車路權促進會」也將在228當天上午9時，在北宜公路舉辦「228北宜乖寶寶」活動，以「反對濫設區間測速」為主題，號召汽機車用路人集結在新店區及頭城兩個地點，新店區在青潭國小、銀河洞商店集結，頭城在日出咖啡集合，沿著公路依速限行駛，不超速、不超車、不併行。警方建議民眾避開活動路段。

為掌握即時路況資訊，請民眾多利用新北市政府警察局iPolice APP、高速公路1968 APP或收聽警察廣播電台，掌握最新路況及交通管制相關資訊。若有發現交通狀況，可隨時與警廣（0800-000123）、交通警察大隊「交通流暢中心」（0800-261077）回報路況，亦可撥打110與警察局勤務指揮中心聯絡。

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