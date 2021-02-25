熟客買小籠包有優惠！貪客喊2次「我張X榮同學」　聽一句話嚇跑

▲小籠包 。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

台灣最美的風景是人，一名家中開小籠包的男網友表示，經營將近30年，如果遇到老顧客或是熟人，都會半買半送，媽媽也表示，只要她記得也都會給優惠。最近原PO遇到一位客人，結帳時說了兩次「我張X榮同學！」他冷冷地看著對方，回了一句「我是張X榮你哪位？」對方嚇壞轉頭就落跑。

男網友在臉書「爆怨公社」發文，有次同學結帳時對媽媽說，「阿姨好久不見，我是X榮國中同學」，媽媽便東塞西塞裝一大包給對方，「這就是人情味！」有一次他經過店裡幫忙，一位客人在結帳時表示「我張X榮同學！」兩人對視了幾秒，對方似乎在等待著什麼，之後客人又再說了一次「我張X榮同學！」

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▲網友笑說，原來這是通關密語。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO看著對方，冷冷說了一句「我是張X榮，你哪位？」語畢，對方嚇到內褲鬆掉，東西也沒有拿，便轉頭騎著機車頭也不回的離去，他無奈感嘆，「林X張X榮本人啦，友誼的小船說翻就翻，貪小便宜都去死」。

貼文一出後，笑翻許多網友，也紛紛敲碗店家地址，「我這邊看醫生也有通關密語耶，可以提早看診」、「是把（我張X榮同學）當優惠碼使用喔」、「輸入優惠碼多兩顆」、「店在哪，我去報X榮的社友」、「原來是通關密語」、「明天整間店的客人都是張X榮的同學」。