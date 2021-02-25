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柯文哲：若北市居檢低於3000「可放寬入境人數」　沒理由嚴格鎖國

記者袁茵／台北報導

指揮中心24日宣布，3月1日起多項解禁措施，包括恢復非國籍人士有條件入境、開放桃機8小時內轉機、短期商務人士縮短居檢，以及開放國際醫療。台北市長柯文哲25日表示，在疫情趨緩狀況下，台灣沒理由這麼嚴格鎖國，若北市居家檢疫人數降到3000多人，「可以放多一點人進來。」

▲台北市長柯文哲出席記者會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲25日出席後疫情產業數位轉型政策白皮書發表記者會，關於北市對於3月開放外籍人士有條件入境的因應措施，柯文哲表示，他們每天監看國外疫情，美國24日只剩下6萬多人，因為隨著打疫苗人數增加，以及原有被感染人數也增加，使現在的感染人數正在下降。

▲台北市長柯文哲出席後疫情產業數位轉型政策白皮書發表記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席後疫情產業數位轉型政策白皮書發表記者會。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲提到，在全球疫情趨緩的狀況下，「台灣沒理由這麼嚴格鎖國」，不過認為中央要放人進來必須量力，自己檢查過台北市24日居家檢疫人數才3300多人，他們會嚴格管控防疫人數、居家檢疫人數，「若降到3000多人，就可以放多一點人進來；若爬到9000多人，有時候超過我們防疫容量，那就還是會跟中央密切聯絡。」

柯文哲表示，全世界疫情趨緩狀態下，他同意要慢慢放鬆「嚴格鎖國」，但過程中還是會跟中央保持聯繫，維持在防疫容量可以控制的範圍內，讓更多國際交流開始恢復。

另外，柯文哲也說，如果現在問他，他會說台北燈節可以照辦，不過1個多月前要他猜測，「我還是不曉得。」原則上在還沒打疫苗之前，口罩還是要戴、勤洗手，盡量維持社交距離，「有風吹草動，我們就下很清楚的命令

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