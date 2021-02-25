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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲譴責「全台剩意識形態」　只為權力拚命「哪有為國家做事？」

記者袁茵／台北報導

兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲24日與國民黨主席江啟臣同台，讓外界議論是否意味「藍白合作」？柯文哲25日出席公開場合，突然譴責這整個國家全部只剩下意識形態、顏色，「坦白講只是政權保衛戰，為了權位在拚命而已，哪有為國家做事？」

▲台北市長柯文哲出席記者會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席記者會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲25日出席後疫情產業數位轉型政策白皮書發表記者會，並且接受媒體聯訪。原本有媒體提問，是否在過年後有拜會民進黨「院長級人物」？以及台北市議員游淑慧表示，當初台北市囤房稅是在柯文哲任內從3.6降到1.5。柯文哲表示，在居住正義裡面，社會住宅只是其中之一，還有一個是分級租金補貼、稅制改革。

▲台北市長柯文哲出席後疫情產業數位轉型政策白皮書發表記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席後疫情產業數位轉型政策白皮書發表記者會。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲提到，台灣空屋持有成本太低，去年大概5000億台資回流，大部分錢還是跑道房地產，所以2020年整個台灣房地產是過熱現象，這不是什麼好事，所以像這種空屋稅、囤房稅、多屋稅，都要中央立法處理，所以要解決居住正義，不是純粹靠蓋公宅。

柯文哲說，關於蓋公宅他也坦白講過了，要「務實」，「喊那個太大的口號，不切實際。」雖然有人說當年那個口號是他以前講的，「抱歉，我以前沒經驗，今天很務實跟大家講，用務實速度往前蓋公宅，不可能我整個都發局什麼事都不做，就蓋公宅。」所以居住正義要有各層面去做，中央地方都去做。

這時，柯文哲突然說出，「台灣藍綠之間，其實只要是民生議題，大家都可以談！」難道國民黨談居住正義，「我們通通都不可以去參加？這沒道理啊！」

柯文哲強調，他今天要嚴厲譴責，這個國家怎麼會全部只剩下意識形態、顏色？「坦白講啦！只是政權保衛戰，為了權位在拼命而已，哪有什麼為國家做事？」如果是要討論居住問題，難道只是民進黨、國民黨的事嗎？這是所有政黨的事，不能說國民黨辦一個討論居住問題，其他黨都不敢跑來參加，「這哪門子道理？沒道理啊！」

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