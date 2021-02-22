228連假衝了！麥當勞限時3天送「大麥克買1送1券」　全台僅6000張

▲麥當勞巨型大麥克裝置僅展出3天。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

連假衝一波！人氣速食品牌「麥當勞」近日在松菸文創打造超狂打卡新地標「城市印象大麥克」，以花磚、壓花玻璃呈現陪伴台人走過37年歲月的巨型大麥克裝置藝術，2月27日至3月1日限時3天登場，期間每日還送限量2000張的「大麥克買1送1兌換券」，總共6000張、送完為止。另，漢堡王即日起連續22天也有「華堡免費送」活動，把握機會搶吃。

▲大麥克裝置藝術展限量送大麥克買1送1券。

麥當勞於228連假在松菸文創限時推出「城市印象大麥克」藝術展，特意在大麥克誕生年代的台灣建築中，選擇最具代表性的「花窗」作為主要設計元素，搭配「花磚」、「壓花玻璃」打造出巨型大麥克裝置藝術，提供民眾打卡拍照。

且展出期間每日下午1點起至晚間9點止，只要在現場與裝置藝術合照並上傳至個人臉書或IG，並加入#城市印象大麥克及#麥當勞後設為公開分享，即可免費獲得「大麥克買1送1兌換券」1張，每日限量2千張，總共6千張，送完為止；另提醒買1送1券可兌換期間為3月10日至3月30日。

▲漢堡王開學季免費送華堡。

另，漢堡王表示即日起至3月15日連續22天，也推出消費滿300元即可獲「華堡兌換券」1張活動，免費華堡可兌換至3月31為止，限下次消費、不限金額即可兌換。提醒優惠券將印在滿額的消費單據上，消費者需妥善保存單據，以利兌換使用，如有遺失恕不補發。

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