陸舉行脫貧攻堅表彰大會　習近平：9899萬人全部脫貧

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸全國脫貧攻堅總結表彰大會25日在北京舉行，中共總書記習近平表示，脫貧攻堅戰取得了全面勝利，現行標準下9899萬農村貧困人口全部脫貧。此外，他也向參與、支持脫貧攻堅的香港、澳門、台灣同胞表達了感謝。

習近平提到，經過全黨全國各族人民共同努力，在迎來中國共產黨成立一百週年的重要時刻，脫貧攻堅戰取得了全面勝利，現行標準下9899萬農村貧困人口全部脫貧，832個貧困縣全部摘帽，12.8萬個貧困村全部出列，區域性整體貧困得到解決，完成了消除絕對貧困的艱鉅任務，創造了又一個彪炳史冊的人間奇蹟。

▼習近平出席脫貧攻堅表彰大會。（圖／新華網）



習近平指出，他代表黨中央，向受到表彰的先進個人和先進集體，表示熱烈的祝賀，向為脫貧攻堅作出貢獻的各級黨政軍機關和企事業單位，農村廣大基層組織和黨員、幹部、群眾，駐村第一書記和工作隊員、志願者，各民主黨派、工商聯和無黨派人士，人民團體以及社會各界，致以崇高的敬意。

習近平還說，向積極參與和支持脫貧攻堅的香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞以及海外僑胞，向關心和幫助中國減貧事業的各國政府、國際組織、外國友人，表示衷心的感謝。

習近平強調，脫貧摘帽不是終點，而是新生活、新奮鬥的起點，解決發展不平衡不充分問題、縮小城鄉區域發展差距、實現人的全面發展和全體人民共同富裕仍然任重道遠，「我們沒有任何理由驕傲自滿、鬆勁歇腳，必須乘勢而上、再接再厲、接續奮鬥。」

表彰大會上，習近平也向10名個人以及10個團體頒發了「全國脫貧攻堅楷模」榮譽稱號。