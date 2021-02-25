蔡英文接見世界羽聯年終賽參賽選手：戴資穎辛苦了！台灣謝謝妳

▲總統蔡英文接見我國年終總決賽參賽選手。（圖／總統府直播）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文25日上午在府內接見我國年終總決賽參賽選手，包括周天成、王子維、李洋及王齊麟等人。她在致詞時說，台灣羽球實力非常堅強，可以說是在國際舞台「穿金戴銀」，包括她在內，台灣球迷都非常興奮跟驕傲；她也特別提到年終賽逆轉拿下冠軍的戴資穎，並向媒體鏡頭說，「小戴，辛苦了，台灣謝謝妳」。

世界羽球聯盟（BWF）上個月一連在泰國舉行三場巡迴比賽，包括Yonex泰國公開賽和豐田泰國公開賽及2020年的年終總決賽，台灣總計拿下4座冠軍、2座亞軍的好成績。

蔡英文致詞時表示，過去曾與周天成見過好幾次面，這幾年周天成可說是「台灣男單第一把交椅」，靠著自己的實力及信仰，一舉在去年全英公開賽奪得銀牌，泰國年終賽也打進四強。

蔡英文接著說，男雙組合王齊麟與李洋在泰國可以說是大放異彩，一連在泰國拿下三座冠軍，創下15連勝，大家都覺得很驕傲，短短兩年就樹立了「黃金拍檔」。

蔡英文也提到年終賽逆轉拿下冠軍的戴資穎，她特別向媒體鏡頭說，「小戴，辛苦了，台灣謝謝妳」；另外，她也向現場教練及治療師表達感謝，感謝他們做選手的後盾。最後，她也強調，2020年是不容易的一年，台灣社會一起團結防疫，加上選手好表現，在展望未來的一年，期待大家可以繼續加油。