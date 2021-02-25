貼長輩圖說晚安！80歲嬤「別傳這種圖」封鎖孫女　神對話惹笑噴

▲孫女傳長輩圖道晚安。（圖／原po授權引用）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前和80歲阿嬤用Line對話，結束前更有禮貌地道晚安，並傳了一張長輩圖；沒想到，阿嬤帥氣表示，「別傳這種圖」，後來更揚言封鎖寶貝孫女，讓她哭笑不得。

女網友在「爆怨2公社」苦笑直呼，「早上跟阿嬤講電話，跟我說想收到漂亮的祝福圖，所以晚上就轉傳了其他長輩傳給我的晚安問候圖，結果她居然不開心了？」

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從對話中可見，在她傳完長輩圖後，阿嬤竟回，「別傳這種圖，我會封鎖妳的」，在她滿頭問號後，更帥氣解釋「別問，呆子，這是老人家或長輩在傳的！不許妳把我講成這樣，我要封鎖妳一個晚上，祝好夢。」

更可愛的是，阿嬤才霸氣喊話完，緊接著又問「要如何封鎖人？」對此，原po委屈表示，這是她第一次轉傳長輩圖，沒想到就面臨被封鎖的下場，「除了阿嬤之外我媽也封鎖我，Line和臉書都鎖，說我好吵。」

▲結果被阿嬤打槍。（圖／原po授權引用）

po文一出戳笑眾網友，大家紛紛回應，「阿嬤好潮啊」、「阿嬤好厲害，還會打字，看到最後一句我笑翻」、「讚，逆向操作討厭長輩圖的阿嬤必須大推一波」、「哈哈哈阿嬤有跟上時代，但是還沒學會封鎖，真可愛」、「阿嬤好厲害欸」、「這是我看過最兇猛的長輩了」。

眼看許多人大讚老人家跟上潮流，原po還加碼爆料，阿嬤還會玩宮廷類手遊，「她有在跟哥哥他們學。」

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