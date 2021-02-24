除夕「線上領紅包」人太多卡住！彰化縣府：25日加碼到10萬個

▲線上領紅包明天加碼到10萬包。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府與一卡通公司原於除夕夜舉辦的「線上領紅包」活動，因民眾熱烈參與，導致系統壅塞活動延期，如今好消息傳來，將於25日 重啟線上領紅包活動，並加碼加倍到10萬包，民眾都可以透過縣府LINE官方帳號中的活動訊息，點選「點我登錄」連結猜燈謎，答對後即可登錄身分證號，參加線上領紅包活動。

縣府表示，此次「樂元宵，抽紅包」活動形式略做調整，改為線上登錄制，且為讓更多民眾能開心沾喜氣接財氣，紅包數量加碼加倍，由原先的5萬包增加至10萬包，金額同先前活動，計有1元、2元、88元、888元，並再加碼1,688元獎項，活動從2月25日上午8時起到2月26日元宵節晚上8時，延續新春慶元宵，十五月圓人團圓，富貴一整年。

縣府指出，本次與一卡通合作的活動，與其他縣市錯開，較不會發生系統壅塞，並採無限制參與人數，只要於活動期間完成登錄並有LINE Pay Money帳戶者，均可參與紅包活動，大家可以選擇吉時登入。活動截止後將依登錄資料，於元宵節翌日2月27日，以電腦隨機亂數方式抽籤分配紅包，每身分證號限領一份，並陸續透過LINE錢包訊息，通知中獎民眾紅包金額及 LINE Pay Money入帳消息。

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