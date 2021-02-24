壽險業者看好連假國旅成長力道　推Line就能投保旅平險！

▲國泰人壽推出用Line就能完成旅平險投保。（圖／國泰人壽提供）

記者陳依旻／台北報導

228連續假期即將到來，若計畫安排國內旅遊，預先為自己及家人規劃保險，就可轉移可能的意外事故損失及額外支出，為了讓用戶投保更方便，壽險業者推出用LINE就可以完成旅平險投保。

看好LINE在台灣擁有超過2,100萬個活躍用戶，是台灣使用率最高的網路服務，同時每月亦有超過百萬人次造訪LINE旅遊，國泰人壽與LINE旅遊合作，讓保戶達成「一站式旅遊服務」的數位體驗，在安排旅程規劃、訂購飯店，也能進行旅平險的購買，最快只要3分鐘；國泰人壽數發部協理林秉毅表示，自去年疫情爆發，旅遊商品市場大幅萎縮，整體壽險業旅平險投保件數減少61%，民眾旅遊意向轉往國內，帶動國內旅遊市場增長，2020年國泰人壽國內旅平險投保件數相較2019年暴增超過180% 。

除了國泰人壽，富邦產險推出「國旅專案」，依據本島遊、離島遊與自駕遊等不同風險設計不同保障方案，針對租車自駕者，推出「駕駛他人汽車車對車碰撞車體損失責任險」、「汽車駕駛人第三人責任保險第三人傷害及財損」等多項保障。

以30歲女性車主連續投保3年且無肇事記錄為例，投保第三人責任險（體傷保額每人100萬／每事故200萬、財損20萬）後，再加保相同保額之第三人假日或國道增額保障附加條款，僅需增加295元就能擁有加倍保障，以經濟的保費將保障最大化。

此外，富邦產險也提供車主自由搭配車險保障，凡於官網投保第三人責任險、駕駛人傷害險或乘客體傷責任險主險時，皆可線上加保高速公路增額險（假日或國道增額保障附加條款），同時可輔以其他多元方案加強保障，以經濟保費提升出遊保障項目及保險額度。