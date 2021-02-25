阿嬤開車墜河...絕望示意「不要救了」！他救援失敗看她慘死畫面曝

記者張寧倢／編譯

馬來西亞發生令人鼻酸的死亡意外，一名70歲的老婦人24日上午不慎開車墜河，當時正在進行作業的2名河道清潔工人正巧目擊了一切，但因為手邊沒有工具能打破車窗，無法順利施救。更悲傷的是，2人竟看見老婦在車裡對著他們揮手示意「不要救了」，讓他們只能眼睜睜地看著車輛逐漸沉入水中。

根據《馬來西亞國家新聞社》報導，來自砂拉越州（Sarawak）首府古晉（Kuching）的70歲老婦當時駕駛著一台廂型車，行經薩托克大橋（Satok Bridge）附近河堤時不慎墜入砂拉越河。當時，有2名清潔工人正在清除河道垃圾，卻見到車輛在水中載浮載沉，便駕駛著小船前去營救，4個車門全都無法打開，又沒工具能打破車窗，但2人還沒放棄。

▲大馬砂州一名70歲老婦開車墜河，工人努力營救的畫面引人鼻酸。（圖／翻攝自YouTube／Bernama Official）

報導指出，工人們接著利用繩索拉住車輛，試圖阻止老婦繼續沉入水中，但最後繩索卻不堪受重而斷裂，最後工人們只能眼睜睜看著絕望的慘劇發生。令人鼻酸的是，據工人說法，老婦最後已經放棄希望，在車內對2人揮著手示意「不用再救我了」，隨後便沉入河中。

當地消防局接到電話後，隨即派遣至少14名消防與急救人員來到現場，卻發現車輛已經完全滅頂，決定讓2名潛水員下水搜索，最後花了大約3小時，才在水下找到了這名老婦人，但無奈悲劇已經發生。家屬在岸邊見到婦人的冰冷遺體時，痛哭不已。目前，警方與交通部相關人員仍在對此案進行深入調查。

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