人妻發現老公「秘密IG」嚇壞　追蹤後樂歪甜喊：想替他生孩子

▲妻發現老公秘密IG追蹤結果超反轉。（圖／翻攝自TikTok／matthewmcconaughey）



記者張方瑀／編譯

美國一名人妻日前發現老公居然有秘密IG帳號，且帳號名稱直接寫著「她吃的餐（mealssheeats）」，讓她不禁懷疑，老公是不是偷偷做了壞事。沒想到當她點開一看，裡面竟全是這一年來老公為了替她調理身體所做的餐點照片，讓她立刻感動地將一切po上網，並表示，「現在別無所求，只想替他生個孩子。」

美國人妻瑞秋（Rachael Sullivan）月初在短影音平台TikTok貼出一段影片，影片一開始就直接寫著，「我發現我老公有一個祕密的Instagram帳號。」原來是IG自動推薦了相關用戶，沒想到就出現老公湯姆（Tom Sullivan）的另外一個帳號「她吃的餐（mealssheeats）」，讓她不禁懷疑，這個「她」到底是誰。

結果當瑞秋點進去一看，竟發現裡面po的全都是湯姆在過去一年替她做的餐點，幫助她調理賀爾蒙。瑞秋說，「之前去看醫生時知道我患有多囊性卵巢症候群，必須食用無麩質、不含乳製品的飲食，結果湯姆就盡全力去做了。」

湯姆說，他研究了各種食譜，後來發現IG很方便記錄，當有親友需要食譜時，也能夠直接追蹤帳號看到。瑞秋開玩笑地說，在湯姆的調理之下，她的經期開始變得準時且順暢，「湯姆現在絕對比大多數女人更了解月經週期了。」

瑞秋將這段故事拍成影片po上TikTok後，立刻引來網友關注，湯姆的帳號追蹤人數也從69人竄升到3.7萬人。瑞秋在影片的最後提到，「我真的太愛這個男人了，我這輩子別無所求，只想替他生個孩子。」

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