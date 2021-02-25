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拜登上台首次！美試射義勇兵3型洲際飛彈　應對「21世紀的威脅」

▲▼美國空軍朝西太平洋試射義勇兵3型洲際飛彈。（圖／翻攝自Facebook／Vandenberg Air Force Base）

▲美國空軍朝西太平洋試射義勇兵3型洲際飛彈。（圖／翻攝自Facebook／Vandenberg Air Force Base）

記者王致凱／綜合報導

美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）發表消息說，當地時間23日23時49分（台灣時間24日03時49分），於加州范登堡空軍基地成功試射一枚義勇兵3型洲際飛彈，擊中6759公里外位於太平洋馬紹爾群島的靶場。這也是美國總統拜登上任以來，美軍首次朝西太平洋試射洲際飛彈。

美國空軍全球打擊司令部表示，這次試射的目的是為了檢驗武器系統的安全性、有效性和預備程度。美國空軍說，這次試射的是沒有搭載彈頭的義勇兵3型洲際飛彈（Minuteman 3），用於測試防禦系統性能。

據悉，該枚飛彈是在蒙大拿州馬爾姆斯特倫空軍基地（Malmstrom AFB）經隨機選出，然後運往加州范登堡空軍基地（Vandenberg AFB）重新組裝後發射。飛彈於飛行約6759公里後，命中馬紹爾群島瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）靶場。

美國空軍表示，試射結果表明，美國的核威攝力量安全可靠且有效，可以阻止21世紀面臨的威脅，並使美國的盟友打消疑慮。全球打擊司令部副司令科頓中將（Lt. Gen. Anthony Cotton）表示，「美國的洲際飛彈部隊24小時整裝待發，適時證明義勇兵3型可靠有效，進一步向美國的公民、盟友和戰略伙伴表明，美國可以提供可靠的戰略威攝力量。」

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