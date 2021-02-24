嬌生疫苗打1針「100％預防重症死亡」　FDA認證有效…預料將批准

▲FDA最快周五就能批准嬌生疫苗的緊急使用授權。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國食品藥品監督管理局（FDA）24日公布分析結果，認為嬌生公司（Johnson & Johnson）生產的單劑新冠疫苗對預防COVID-19有效。此外，由於嬌生疫苗只需注射一劑，可有效提升疫苗接種速度。FDA的獨立顧問委員會將於26日審查嬌生疫苗的緊急使用授權許可。

FDA表示，嬌生疫苗的臨床試驗結果和安全性數據，符合FDA指南中有關預防COVID-19疫苗的緊急使用授權的相關建議。

嬌生是在2月4日將疫苗試驗數據提交至FDA。嬌生表示，該疫苗的保護力因地而異，疫苗總體有效性為66％，在美國為72％、拉丁美洲66％，至於有變種病毒株傳播的南非則為57％。不過，嬌生強調，這款疫苗在預防住院與死亡的中重症方面有效性達100％。

FDA表示，截至2月5日，參與嬌生疫苗試驗的人員中，安慰劑組有7例COVID-19死亡病例，而疫苗組則沒有任何與COVID-19有關的死亡案例。FDA報告中表示，嬌生疫苗在試驗中也沒有出現嚴重過敏反應的報告，而最常見的副作用包括頭痛、疲勞、肌肉酸痛、噁心和發燒。

如果嬌生疫苗順利獲得緊急授權批准，將是繼輝瑞/BNT和莫德納之後，在美國獲得緊急使用授權的第三款新冠疫苗。由於嬌生疫苗只需要注射一劑，相較於其他需要注射兩劑的疫苗，將大幅減輕醫療人員的負擔。

由第三方專家組成的諮詢委員會將於26日將召開會議，評估FDA與嬌生提交的疫苗分析結果，並且建議FDA是否給予嬌生疫苗緊急使用授權。FDA有望在數日內達成最終決定。

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