安平連環仇殺「3聞人1死1沉寂」　角頭大洗牌！預測版圖全歸他

記者黃翊婷／綜合報導

31歲的「蝦米」蔡秉逸8天內殺掉2人，掀起台南黑幫街頭連環尋仇事件。有網友在PTT八卦板上爆料，預測這之後的幫派勢力版圖變動，他聲稱，安平其實有3名地方聞人，一人已遭槍殺，也就是蔡嫌昔日的老大陳建文，另一名黃姓聞人幾年前因為罹患癌症，已經沉寂許久，現在只剩下與綠營關係良好的林姓聞人，「看到就覺得恐怖，只能勸台南的大家最近還是少出門好。」

▲「蝦米」蔡秉逸槍殺老大，還曾在臉書放話「一個都跑不掉」。（圖／記者林悅攝、翻攝當事人臉書）

蔡秉逸23日晚間近9時許，獨自開車前往台南市安平區平通路陳建文（51歲）的住處，他下車後走進屋內，叫了當時在屋內的陳男名字後，立即連開7槍殺人，再將槍丟在屋內，走出屋外開車離去，直接前往台南市刑大投案，坦承殺人；而陳男經送成大醫院急救，仍因傷重宣告不治。由於台南市在一個月內連續發生3起案件，皆與黑幫尋仇有關，台南市警局長方仰寧隨即帶領全市警分局長宣示，將全面向黑幫宣戰。

接著，一名網友在PTT八卦板以「台南槍擊案的幕後花絮及背後幫派勢力消漲（長）」為題，揭露台南安平五期地區的幫派結構將發生改變，內文提到，安平五期共有3名地方聞人（有名望的人），遭槍殺的陳建文就是其中之一；另外一名黃姓聞人是靠走私起家，當過里長、經營餐廳，近幾年則因為罹患癌症的關係，已經沉寂多時；最後是與綠營關係良好的林姓聞人，他原本是跟著黃男的，脫離後自立門派，開過水產餐廳。

▼▲蔡秉逸16日犯下停車場命案（上圖），一週後又持雙槍槍殺昔日老大（下圖）。（圖／記者林悅攝、翻攝）

原PO指稱，蔡秉逸與16日遭開車撞死於停車場的王姓男子原本都是跟著陳建文的，但陳覺得蔡在外太會惹事，就把人踢出去，再隔山觀虎鬥，沒想到後來蔡發覺王的背後是陳在撐腰，雙方談判破裂，才會發生16日的停車場命案；接著，跑路的蔡聽聞家人受到騷擾，認定是陳唆使的，於是一不做二不休，直接持槍打死昔日老大。

原PO預測，現在陳男遭槍殺、黃男因病沉寂，「林男等同於直接稱霸安平地區」，雖然整起事件落幕還需要一段時間，但希望警方能藉機好好整治一下，不要讓外界誤會台南人家裡都有槍，「看到就覺得恐怖，只能勸台南的大家最近還是少出門好。」

其他網友看完原PO的爆料，紛紛留言驚嘆，「好複雜」、「拍電影吧」、「看起來比《無間道》還精彩」、「這題材應該可以納入電影角頭世界」、「原PO也知道太多了」。至於未來台南幫派勢力版圖會如何重整，仍有待觀察。

▼網友PO文。（圖／翻攝自PTT）