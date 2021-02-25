　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

安平連環仇殺「3聞人1死1沉寂」　角頭大洗牌！預測版圖全歸他

記者黃翊婷／綜合報導

31歲的「蝦米」蔡秉逸8天內殺掉2人，掀起台南黑幫街頭連環尋仇事件。有網友在PTT八卦板上爆料，預測這之後的幫派勢力版圖變動，他聲稱，安平其實有3名地方聞人，一人已遭槍殺，也就是蔡嫌昔日的老大陳建文，另一名黃姓聞人幾年前因為罹患癌症，已經沉寂許久，現在只剩下與綠營關係良好的林姓聞人，「看到就覺得恐怖，只能勸台南的大家最近還是少出門好。」

▲▼台南蝦米殺大哥。（圖／記者林悅攝、翻攝當事人臉書）

▲「蝦米」蔡秉逸槍殺老大，還曾在臉書放話「一個都跑不掉」。（圖／記者林悅攝、翻攝當事人臉書）

蔡秉逸23日晚間近9時許，獨自開車前往台南市安平區平通路陳建文（51歲）的住處，他下車後走進屋內，叫了當時在屋內的陳男名字後，立即連開7槍殺人，再將槍丟在屋內，走出屋外開車離去，直接前往台南市刑大投案，坦承殺人；而陳男經送成大醫院急救，仍因傷重宣告不治。由於台南市在一個月內連續發生3起案件，皆與黑幫尋仇有關，台南市警局長方仰寧隨即帶領全市警分局長宣示，將全面向黑幫宣戰。

接著，一名網友在PTT八卦板以「台南槍擊案的幕後花絮及背後幫派勢力消漲（長）」為題，揭露台南安平五期地區的幫派結構將發生改變，內文提到，安平五期共有3名地方聞人（有名望的人），遭槍殺的陳建文就是其中之一；另外一名黃姓聞人是靠走私起家，當過里長、經營餐廳，近幾年則因為罹患癌症的關係，已經沉寂多時；最後是與綠營關係良好的林姓聞人，他原本是跟著黃男的，脫離後自立門派，開過水產餐廳。

快訊／台南安平驚傳街頭砍人1死　兇嫌開車逃逸。（圖／記者林悅攝）

▼▲蔡秉逸16日犯下停車場命案（上圖），一週後又持雙槍槍殺昔日老大（下圖）。（圖／記者林悅攝、翻攝）

圖：蔡姓男子持雙槍槍殺安平陳姓老大身亡，犯案後向刑大投案，警方在命案現場勘查鑑識蒐證，起獲２把作案手槍。（記者林悅翻攝）

原PO指稱，蔡秉逸與16日遭開車撞死於停車場的王姓男子原本都是跟著陳建文的，但陳覺得蔡在外太會惹事，就把人踢出去，再隔山觀虎鬥，沒想到後來蔡發覺王的背後是陳在撐腰，雙方談判破裂，才會發生16日的停車場命案；接著，跑路的蔡聽聞家人受到騷擾，認定是陳唆使的，於是一不做二不休，直接持槍打死昔日老大。

原PO預測，現在陳男遭槍殺、黃男因病沉寂，「林男等同於直接稱霸安平地區」，雖然整起事件落幕還需要一段時間，但希望警方能藉機好好整治一下，不要讓外界誤會台南人家裡都有槍，「看到就覺得恐怖，只能勸台南的大家最近還是少出門好。」

其他網友看完原PO的爆料，紛紛留言驚嘆，「好複雜」、「拍電影吧」、「看起來比《無間道》還精彩」、「這題材應該可以納入電影角頭世界」、「原PO也知道太多了」。至於未來台南幫派勢力版圖會如何重整，仍有待觀察。

▼網友PO文。（圖／翻攝自PTT）

網友預測台南幫派勢力版圖重整。（圖／翻攝自PTT）

ET快訊
罔腰下面「莫名流血」急就醫！　曬內診照遭疑：為何可以拍？
安平連環仇殺「3聞人1死1沉寂」　角頭大洗牌！預測版圖全歸他
拜登將簽行政命令強化供應鏈　白宮：台灣是重要夥伴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗2死車禍「對撞前照片」曝光　高速逆向超車！目擊者還原現場

專家曝「小弟缺1東西」狠殺大哥！　鬼見愁持衝鋒槍殺顏清標親戚

安平老大切割「蝦米」原因曝！曾轟「吸毒吸到頭殼壞去」惹殺機

19歲媽今年才結婚！1歲兒坐副駕慘死她懷中　酒駕對撞父子雙亡

安平連環仇殺「3聞人1死1沉寂」　角頭大洗牌！預測版圖全歸他

基隆富貴市場限期拆遷　樓上租戶老戶上吊輕生

西門町港式酒吧凌晨冒火　老闆無奈：才開幕1個月炸爐就燒了

國道「擺尾3連撞」恐怖影片激怒網！一家五口7秒轉5圈　狂磨地哭叫

弟下班跌落「攪拌水泥車」碎屍慘死！哥拉起他見內臟破裂、剩右腿

快訊／台南連環仇殺！蔡嫌3人恐逃亡串證「檢方聲押禁見」

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

三重男拔車牌停騎樓自稱沒違規　警方提2法條打臉「成功破奧步」

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

母鯊腹中驚見「詭異人臉」寶寶 印尼漁夫拒賣！喜當幸運符保存

房間塗滿油漆！哥開心「好好笑」 弟變白人到處走...父母認命清理

苗栗2死車禍「對撞前照片」曝光　高速逆向超車！目擊者還原現場

專家曝「小弟缺1東西」狠殺大哥！　鬼見愁持衝鋒槍殺顏清標親戚

安平老大切割「蝦米」原因曝！曾轟「吸毒吸到頭殼壞去」惹殺機

19歲媽今年才結婚！1歲兒坐副駕慘死她懷中　酒駕對撞父子雙亡

安平連環仇殺「3聞人1死1沉寂」　角頭大洗牌！預測版圖全歸他

基隆富貴市場限期拆遷　樓上租戶老戶上吊輕生

西門町港式酒吧凌晨冒火　老闆無奈：才開幕1個月炸爐就燒了

國道「擺尾3連撞」恐怖影片激怒網！一家五口7秒轉5圈　狂磨地哭叫

弟下班跌落「攪拌水泥車」碎屍慘死！哥拉起他見內臟破裂、剩右腿

快訊／台南連環仇殺！蔡嫌3人恐逃亡串證「檢方聲押禁見」

他「月薪3萬多存6年」在新竹市買房買車　同事曝超省生活：可怕

苗栗2死車禍「對撞前照片」曝光　高速逆向超車！目擊者還原現場

專家曝「小弟缺1東西」狠殺大哥！　鬼見愁持衝鋒槍殺顏清標親戚

李康生認了分手10年女友！開200萬跑車回廢墟　7年前患罕病近況曝

安平老大切割「蝦米」原因曝！曾轟「吸毒吸到頭殼壞去」惹殺機

飲食不忌口小心吃出「火燒心」　專家列胃食道逆流「忌食名單」

「下次約吃飯」講假的星座Top 3 ！　雙魚全是客套話、冠軍無懸念

吃不是重點！保養關節王道報你知

全球晶圓產能調查　台積電無懸念！8吋榜首、名列前十大

美股創新高！Fed主席鴿派發言、疫苗進展激勵　道瓊勁揚424點

23歲國軍正妹神似泱泱　網友暴動：還有外島籤嗎？

社會熱門新聞

快訊／失聯找不到！新店情侶已成雙屍

即／男子跌水泥車慘死　家屬目睹

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

決定一起走…新店情侶陳屍床上腐敗發臭

苗栗車禍1家3口19歲母獨活　警初判：酒駕超車

BMW拔大牌違停三重騎樓！　分隊長搬2法條打臉

即／苗栗一家3口車禍！爸爸、1歲兒宣告不治

國道擺尾3連撞！一家五口翻5圈哭叫

「國道惡霸」逼車潑漆　網友全怒了

「爸，我解開媽媽臉書了」　國二兒驚見母與大廚炒飯

獨／台中3噁男益民商圈露屁屁

新竹騎士上班擦撞機車！頭部遭「汽車輾過」慘死

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

獨／罔腰不甩衛生局通知！IG：度假3天再回來嘿

更多熱門

相關新聞

切割「蝦米」原因曝　安平老大遭轟亡

切割「蝦米」原因曝　安平老大遭轟亡

外號「蝦米」的蔡秉逸8天內殺掉2人，其中一人還是昔日老大陳建文。有知情的警方人士透露，雙方之所以會撕破臉，是因為陳覺得蔡行事不正，還染有毒癮，沒想到一放話切割，就遭蔡持雙槍掃射，身上留有16個彈孔，最終送醫不治。

即／台南連環仇殺　蔡嫌3人遭聲押禁見

即／台南連環仇殺　蔡嫌3人遭聲押禁見

台南警2年換4局長　基層警嘆：黑幫有任命權

台南警2年換4局長　基層警嘆：黑幫有任命權

台南最新重劃區在永康　地未標即傳房價將衝3字頭

台南最新重劃區在永康　地未標即傳房價將衝3字頭

擄人案、擁有長短槍蔡嫌竟能交保黃偉哲不解

擄人案、擁有長短槍蔡嫌竟能交保黃偉哲不解

關鍵字：

台南安平槍殺台南地檢署

讀者迴響

熱門新聞

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

罔腰「莫名流血」急就醫！　曬內診照遭質疑

梁云菲淚吐14歲逃家遭3男性侵　揭藏16年悲劇

快訊／失聯找不到！新店情侶已成雙屍

即／男子跌水泥車慘死　家屬目睹

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

吳宗憲變臉撂重話 綠茶自責哭了

3劈妹回家陪男友洗澡…驚見胸被吸

狗狗愛追車！爸打造終極3.0版本

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

鳳梨怒了「112字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

孫芸芸辣腿翹臀靠「深蹲」

前台積電發言人孫又文自曝退休後「一張都沒賣」

插延長線突爆炸　7歲女童手指慘燒黑

更多

最夯影音

更多
GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了
爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

三重男拔車牌停騎樓自稱沒違規　警方提2法條打臉「成功破奧步」

三重男拔車牌停騎樓自稱沒違規　警方提2法條打臉「成功破奧步」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面