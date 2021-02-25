「強力彈弓」3發擊碎基隆海科館玻璃！年輕男：想要試射鳥威力

記者郭世賢、徐愷昕／基隆報導

基隆國立海洋科技博物館今（25）日遭到鋼珠「彈擊」，館區內3片玻璃慘呈現蜘蛛網狀碎裂！基隆警方獲報後依循監視器畫面，下午2時許逮到20多歲涉案的陳姓男子。陳男向警方表示自己在網路上買到「強力彈弓」後，想試試射鳥，打到海科館完全是不小心，並承諾願意賠償損失；八斗子警訊後則依毀損罪嫌將他移送法辦。

▲基隆海科館遭「鋼珠彈擊」，八斗子警方案發後不到5小時內迅速將人逮捕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆海科館遭到鋼珠射擊，玻璃碎裂。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆國立海洋科技博物館今（25）日上午9時20分許向警方報案，表示探索館內3片玻璃突呈現蜘蛛網狀碎裂，且一旁還發現鋼珠，懷疑遭人開槍。

八斗子分駐所獲報後立刻成立專案小組，調閱周邊數十支監視器、過濾數十部行經可疑車輛，再經集結各單位員警努力之下，順利掌握一輛可疑之自小客車，於案發5小時內迅速將20多歲陳姓嫌疑人查緝到案，訊後將依毀損罪嫌送辦。

▲陳男向警供稱，他只是想要試試強力彈弓射鳥的威力。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，陳男案發時於探索館100公尺外持強力彈弓射擊，其中3發擊中玻璃；陳男則向警供稱，他在網路上買到強力彈弓後，就想朝天空射擊十多發，想要射鳥以試試威力，不知道有射中探索館玻璃，接著也調自己與海科沒有任何糾紛，完全是不小心打到，願賠償損失。

對此，警方也呼籲民眾，切勿因衝動或好奇心，隨意破壞周邊設施或物品；另分局亦將持續加強防制轄內各類不法犯罪，以維治安平穩。

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