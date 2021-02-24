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社會 社會焦點 保障人權

正妹捐卵不成大失血　他誆「可安排到美國」騙走9萬9

▲▼精子與卵子結合。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲李姓男子誆稱可安排到美國捐卵，卻要游姓正妹先交付99000元，豈料他拿走錢卻沒安排捐卵行程。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

捐卵本是一樁美事，幫助不孕父母圓夢，但北市23歲李姓男子卻佯稱自己是「展揚健康管理中心」負責人，誆騙游姓正妹，向她表示可安排到美國進行捐卵，前提是交付9萬9費用，作為前往美國的生活費。游女不疑有他與他簽下合約給付全額；後來取消念頭想拿回錢時，李男卻以理由拖延，游女便報警處理，士林地檢署依詐欺罪將李起訴。

現代人隨著結婚年齡越來越高，生育年齡也變高，台灣每6對夫妻就有1對不孕。而捐卵、捐精也成趨勢，透過捐贈更可獲得一筆營養金。

年輕的游姓正妹於2019年4月期間前往中山區一家知名婦產科想詢問捐卵事宜，並得知依人工生殖法可領取新台幣9萬9000元的營養金。李姓男子4月26日在該婦產科樓下見游女回診，並上前攀談表示自己是健康管理中心負責人，可以幫忙安排前往美國進行捐卵。

游女見到李男相當誠懇又加上自己想捐卵，在李男遊說下答應赴美捐卵。李男更拿出預先準備虛偽不存在的「展揚健康管理中心」圓戳章蓋印在合約書上，並向游女表示要先給付9萬9000元當前往美國生活費。游女在合約書上簽名後並當場交付9萬9000元。

沒多久，游女因身體不舒服想取消到美國捐卵，便向李男表示想拿回錢，李男卻表示「國外醫院已經在看妳的資料了」以理由搪塞游女，游女此時覺得不對勁立刻報警處理。

李男於偵查時坦承自己不是管理中心負責人，但也否認詐欺取財，辯稱「自己真的有要安排游女到美國捐卵，他在臉書上有找到可以安排的人，也把9萬9已經交給對方」。

李男卻始終說不出這個「對方」姓名年籍，甚至連聯絡內容也拿不出來，對此檢方根據他與游女LINE對話紀錄認定他有詐欺取財之嫌，並將他提起公訴。

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