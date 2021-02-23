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高雄哥對眼「甜不辣女神」　激似潤娥！7千人歪看牆壁：害羞了

▲▼甜不辣正妹「對鏡頭甜笑」　網神出本尊了（圖／翻攝加藤軍職業美女隨手拍）

▲甜不辣正妹「對鏡頭甜笑」，網友暴動了！（圖／翻攝加藤軍職業美女隨手拍）

網搜小組／劉維榛報導

美食配正妹，還不吃爆？一名男網友驚呼，日前去高雄某甜不辣店，赫見有女神降臨，只見女店員正在處理餐點，似乎發現前方有人，下秒眼神對到鏡頭，害得原PO小鹿亂撞。照片引發瘋傳，大批網友也秒被煞到，紛紛往門牌一看，歪笑直呼「看到後面的69都害羞了！」

高雄一名男網友在臉書《加藤軍職業美女隨手拍》分享一張氣質正妹的照片，只見本尊綁著馬尾仙氣飄飄，水汪汪的雙眼直視著鏡頭，儘管有半張臉被黑色口罩遮住，仍抵擋不住她甜美微笑的誘惑。

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原來這是一家甜不辣餐車店，正妹是其中的員工，靠著她的銷魂一抹微笑，徹底把原PO給電暈，更讓原PO立刻把照片傳到社團中，在線急著求助，「請問單兵該如何處理？」

▲▼甜不辣正妹「對鏡頭甜笑」　網神出本尊了（圖／翻攝加藤軍職業美女隨手拍）

▲有網友認為與眼睛超像潤娥！（圖／翻攝潤娥IG）

照片曝光後，引發7千多名老司機朝聖，紛紛暴動求本尊「無罩」模樣，「兄弟們，吃宵夜了！我開車」、「已戀愛」、「今晚的量全包了」、「她問你要不要加辣，你就說要加妳的line」、「恭喜藝能界又多了一個甜不辣妹」、「看到後面的69都害羞了」、「應該都是死會的XD」、「眼睛也太漂亮」。就連女網友也融化表示，「感覺是個美人」、「這樣有點像潤娥～戀愛了」。

尷尬的是，留言串中，網友疑似神出「本尊」，不過《ETtoday新聞雲》向對方求證後，該名黃姓正妹笑回「不是我唷～」雖然她也是在該店工作，不過自己是在台南店，但並不認識照片中的高雄同事，希望大家別再誤會了。

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