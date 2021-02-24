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陽明山車禍4死　她悲訴「兒1秒成骨灰」...工程行負責人辯詞惹怒檢

▲▼2017年陽明山仰德大道車禍釀4死9傷。（圖／ETtoday資料照）

▲2017年陽明山仰德大道車禍釀4死9傷。（圖／ETtoday資料照）

記者黃宥寧／台北報導

2017年陽明山仰德大道車禍釀4死9傷，被告信詠工程行負責人陳美蘭、真銓材料行混凝土泵浦車維修技師盧志宏，被依過失致死罪起訴。24日士林地院開庭審理，陳美蘭稱「不知道車子沒手煞車，車況司機阮英貴最清楚」；盧志宏否認犯罪稱，「當天阮有說車子怪怪，但下秒手機斷訊，事故就發生」。檢方怒批，根本把肇事責任都推給身亡的司機。

2017年7月，水泥車駕駛阮英貴行經仰德大道新安路口，當時像溜滑梯般往下衝，駕駛疑似左偏先閃過等紅燈的機車，緊接著撞上從新安路左轉出來的轎車，再往前衝撞其他機車、轎車、民宅，整個過程僅有1分多鐘。這場車禍更造成22車連環追撞，共4死9傷，44歲水泥車駕駛阮英貴當場遭彈出車外傷重不治。

▼事發前奪命一分鐘，死亡的水泥車駕駛阮英貴大喊「沒檔！沒檔！」。（圖／ETtoday資料照）

▲▼2017年陽明山仰德大道車禍釀4死9傷。（圖／ETtoday資料照）

士林地院24日進行審理程序，陳美蘭表示車子是她和父母一起購買，當時車子就是可以正常使用，不知道手煞車系統有沒有問題。而車子維修、保養都交給阮英貴，如果有問題則由司機聯絡盧志宏，他們工程行也跟真詮材料行從父親那代就已經合作20年，再由她向盧志宏結算費用。

盧否認犯罪，表示自己擁有乙級技術士執照，一直都是跟著爸爸做，維修車子也是由自己單獨作業。但盧志宏稱自己的爸爸曾告訴陳美蘭爸爸陳木「這車沒有手煞車」但是他也不確定陳木是否有告訴自己女兒陳美蘭。而事發前這車子最後一次交給他維修是4月25日更換中央傳動軸。

▼陽明山車禍釀4死，該水泥車車齡達40年，經查根本沒有手煞車。（圖／ETtoday新聞雲）

▲▼2017年陽明山仰德大道車禍釀4死9傷。（圖／ETtoday資料照）

事發當天盧表示，有接到阮英貴司機的來電，電話那頭說「車輛怪怪的」，他則問「要不要上去幫你看看？」豈料不久後電話就斷訊沒有聲音。

審判長問，真銓材料行不是材料行嗎？怎可以進行車輛維修及保養？他則表示自己有汽車維修執照；當初登記公司就是掛材料行，但實際上沒有在賣材料則是從事維修保養。盧更表示，陳美蘭及她父親都會在總結時向他砍價。

審判長問陳美蘭，「司機阮英貴是信詠臨時司機嗎？」公司有沒有規定司機需要負責車輛保養維修？她則回答，「是臨時司機，只要他上工就是駕駛該事故車輛，而且車況他最清楚，也都是由他來負責維修保養。」

當中死者家屬翁竟期的母親沈滿悲痛表示，陳美蘭跟陳木買了問題車，就像買一頭病牛，叫獸醫來打一針，就繼續耕田，這輛問題車就是找買通黃牛監理所來通過檢驗，讓40年車齡車子上路，「把我兒子44年生命1秒變1甕骨灰。」沈滿更指責陳美蘭為什麼一提到她爸爸就避重就輕，更形容魔鬼就藏在細節裡。

檢察官更當場怒批，車輛保養責任就是在陳美蘭身上，卻一昧只想將保養責任推給已故司機。檢方也將聲請調閱車輛維修紀錄手冊，全案庭期定於3月17日上午9點半續行開庭。

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