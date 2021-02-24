「懷7胎墮4嬰」又被無套懷孕　渣夫逼流產！人妻崩潰：不想再拿了

▲原PO覺得姊夫根本不愛姊姊。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友日前發文表示，她的姊姊曾懷過8胎，並拿掉5個小孩了！姊姊在交往期間就懷上第一個小生命，但姊夫不只要求拿掉，還不願一同去婦產科檢查；雙方之後「啪啪啪」，對方總不願戴套，讓原PO很心疼姊姊。貼文曝光後，立刻引發熱議，網友紛紛回應，「這樣的男人還要嗎」、「你永遠叫不醒裝睡的人」。

這名女網友在Dcard上發文表示，她在姊姊身上深刻明白什麼叫「愛到卡慘死」，姊姊在結婚前，她就一直覺得姊夫不愛姊姊，但是對方卻形同鬼遮眼，毫不聽勸，執意繼續交往下去。姊姊在交往期間懷上第一個孩子，姊夫聽聞後不但要求墮胎，且還沒有一起去婦產科檢查，之後懷上第二胎，姊夫同樣要求拿掉，之後是因為姊姊怕不孕、堅持生下來，最後雙方才不得不登記結婚。

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原PO表示，雙方婚後爭執不斷，但姊姊還是一直懷孕，一共生下3個孩子，而之後的五、六、七、八胎，姊夫全都要求拿掉，而其中一次，還正逢姊姊生日。姊姊告訴原PO，之前沒準備保險套時，姊夫多會射在外面，但有時就會趁她不注意時直接射精，害得她一直懷孕，這次懷上第八胎，她真的不想再拿掉了。

▲姊姊懷過8胎。（示意圖／取自Pixabay）

雖然心疼，但原PO也忍不住質疑，姊姊根本不懂得保護自己，沒有打算懷孕的情況下，沒保險套根本就不應該發生性行為。不過，為了不讓年幼的孩子受到影響、淪為犧牲品，原PO總會幫忙照顧，連姊姊都戲稱她才是真正的母親。原PO也呼籲，女孩們千萬睜大眼睛看清楚，同時也要好好愛惜生命，多替小孩子著想。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「姊夫不太愛姊姊，你姊又被愛沖昏頭」、「這樣的家庭有辦法給孩子足夠的安全感嗎」、「你姊不知道有個東西叫避孕藥嗎」、「只有我覺得全部都有問題嗎」、「兩個都有問題」、「一直墮胎也是傷身體」、「小孩好可憐」。