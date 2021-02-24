吳慷仁新片預告截圖當IG大頭貼　官方秒移除「裸露或性行為」超鬧

▲吳慷仁電影截圖瘋傳。（圖／翻攝自臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前曾報導《吳慷仁新片「一根肉色長條物」放臉上：摸摸我！ 超羞畫面全網瘋傳》，先前有眼尖網友發現，吳慷仁新片預告中，吳的臉旁邊竟然出現一根「肉色的長條謎樣物體」，但其實是吳的手腕處和部分前手臂。就有網友把這個畫面設成IG大頭貼，沒想到被IG警告違反裸露或性行為規定，讓他忍不住笑噴。

吳慷仁和艾怡良合作電影《我沒有談的那場戀愛》，預告片中一幕他抬起頭來，哀求說出：「摸摸我。」有眼尖網友發現，他的臉旁邊赫然出現一根「肉色的長條謎樣物體」，整個形狀乍看就像是男生的下體，其實仔細一看，這個長條物體是人的手腕處和部分前手臂，但因為角度問題，才會引起如此害羞的誤會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就有網友在《Dcard》發文「我因為吳慷仁被IG鎖了」，說他突發奇想，把這個畫面設成IG的大頭貼，沒想到IG竟然通知「你的貼文違反我們的《社群守則》」，說這張照片違反了《社群守則》中有關裸露或性行為的規定，所以官方把該內容移除，「如題，我太無聊就把頭貼改成《我沒有談過的那場戀愛》中吳慷仁的臉，然後就被鎖了。」

原PO也在留言處笑說，「真的很發芬（發瘋），看來是IG認證了。」讓其他人也不禁留言，「我以為只是角度問題，原來是真的啊！連IG都認證肯定沒錯」、「哈哈哈看來IG也這麼認為了」、「回不去了，慷仁」、「IG到底在幹嘛啦wwww」、「笑爆，也太鬧了哈哈哈哈哈」、「竟然被官方認證，哈哈哈！」