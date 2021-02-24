4歲女童滑倒頭盔卡大樹　媽奇異感應「怪怪的」...接到她吊死噩耗

▲女童爬樹時發生意外。（圖／翻攝自Facebook／Elise Thorpe）

記者李振慧／綜合報導

英國牛津郡一名4歲女童和朋友爬樹不慎滑倒，沒想到原本用來保護自己的頭盔，卻反而成為奪命工具，她因為單車頭盔卡在樹上，因此無法脫身，不幸被頭盔的綁帶吊死。

居住在比斯特市(Bicester)的4歲女童索普(Freya Thorpe)，2019年9月與朋友爬樹時發生意外身亡。29歲母親艾莉斯(Elise Thorpe)近來終於走出傷痛，決定在臉書上談論女兒所發生的意外，她表示，自己當時剛生下雙胞胎10天，女兒和朋友在家附近玩耍時，她突然有種奇怪感應，「我的直覺告訴我，我要她立刻回家」，接著便看到巷口出現救護車。

艾莉斯表示，「我不知道為什麼，我看到救護車感到心慌，打給丈夫說我要出門去找女兒回家，丈夫說他很快就會到家，要我待在家裡陪著寶寶」，結果丈夫返家時卻帶來壞消息。

索普卡在樹上時雖然被路人發現立即送醫，然而2天後仍被醫院宣告身亡。艾莉斯坦言，痛失愛女的傷痛讓他們一家一直處於傷痛之中，還要面對外界質疑他們是不盡責家長的批評，如今18個月過去心情終於比較平靜，她特別感謝所有曾給予幫助的親友，未來會為了雙胞胎堅強起來。

FREYA’S TRUTH - please read and SHARE ———————— As Freya’s mother I feel it’s time the world knew the true facts as... 由 Elise Thorpe 發佈於 2021年2月10日 星期三

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