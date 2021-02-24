　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

梳頭梳出一大排「蠕動頭蝨」　上萬蟲卵還孵出成蟲...網：頭好癢

梳頭梳出一大排「蠕動頭蝨」　上萬蟲卵還孵出成蟲...網：頭好癢。（圖／翻攝自TikTok／nitpickerperth）

▲幫女童梳頭竟然梳出大量頭蝨。（圖／翻攝自TikTok／nitpickerperth

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名母親近來在TikTok上分享一支萬蟲攢動的噁心影片，影片中可看到，她正在用梳子幫女童梳頭，隨便一梳竟然就梳出一大排蟲卵，還有已經孵化出來的成蟲不斷攢動，驚悚畫面在網路上獲得500多萬人觀看，讓許多網友看到頭皮發麻。

在珀斯經營治療診所的女子雪莉(Sherri Richardson)，時常在TikTok上分享她幫患者清除頭蝨等外來寄生蟲的獵奇影片，在她13日所發布的影片中可看到，她用金屬梳子幫一名女童梳頭，成千上萬個蟲卵與頭蝨竟然就附在梳子上，蟲蟲不斷蠕動的畫面令網友大呼噁心。

雪莉表示，從頭部的情況判斷，這名女童頭部遭頭蝨感染已經長達8周，從梳子上還可看出頭蝨的不同成長階段。不過從她後來所發布的影片可發現，這名女童持續接受治療約1周後，感染的情況已大幅改善。

影片分享後獲得500多萬人次觀看，上萬網友留言，「看到忍不住發抖」、「頭皮突然覺得很癢」、「雖然昨天才洗過頭，但我現在要立刻再洗一次」、「要是我，會直接把孩子放生」，還有網友開玩笑表示，「頭蝨怎麼看起來好像龍蝦」。

@nitpickerperth

What a crazy few weeks enjoy my latest client sneak peek I have lots of footage to come of this one.

X-Files - Movie Magic And His Solid Gold Soundtracks

►聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
梁云菲14歲遭3男輪流性侵「犯人妻看全程」　淚吐藏16年悲劇
《玩很大》卡關！吳宗憲變臉撂重話「離開演藝圈」男星哭了
西濱20車濃霧連環撞影片曝光！網怒：開這麼快根本找死
學測數學太難！滿級分人數比去年少1.3萬　創10年新低
小六女住松雪樓遲到沒飯吃　業者喊冤回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

白人爸媽生出黑人女兒　老爸相信是「醫學奇蹟」死後揭發驚人真相

有小三被正宮抓包！　2女竟同意讓他「超爽換妻」：1人各陪3天

奇！男子遭27歲女強吻「咬斷舌頭」　海鷗突飛來叼走斷舌吞下肚

和閨蜜度假「都不接電話」　她下機就被男友擊斃...好友一起陪葬

放學一起回家...哥目睹4歲妹突然遭機車擄走　體內驗出2男DNA

恐怖虐囚！他被扯褲逼全裸「趴下侵入檢查」　遭暴打痛苦吼叫慘死

影片曝光！母鯊腹中竟懷「詭異人面鯊」　漁民喜當幸運符

老虎伍茲「超速原因」曝光！快遲到「滿臉焦躁」…出飯店就險撞車

梳頭梳出一大排「蠕動頭蝨」　上萬蟲卵還孵出成蟲...網：頭好癢

老虎伍茲車禍曾爆醜聞！虎女郎高達120人　熱愛多P「性成癮就診」

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

大嬸搭高鐵拉下口罩「嗑食聊天」　遭勸阻反問：那賣高鐵便當做啥？

出海遇「海獅趴船搶劫」討魚吃 吃一半被鳥偷搶...秒露出無辜臉

超艾夾遭砍..酸民狂噴「8+9不意外」　草爺無奈：我們只是長得比較兇...

恐怖虐囚！他被扯褲逼全裸「趴下侵入檢查」　遭暴打痛苦吼叫慘死

影片曝光！母鯊腹中竟懷「詭異人面鯊」　漁民喜當幸運符

老虎伍茲「超速原因」曝光！快遲到「滿臉焦躁」…出飯店就險撞車

梳頭梳出一大排「蠕動頭蝨」　上萬蟲卵還孵出成蟲...網：頭好癢

老虎伍茲車禍曾爆醜聞！虎女郎高達120人　熱愛多P「性成癮就診」

泰國醫美「抽脂抽到心跳停止」死亡　診所怕事...拒絕送醫搶救

厄瓜多3監獄暴動62囚死　傳有人遭斬首肢解！幫派鬥爭爆流血衝突

老虎伍茲嚴重車禍！最早趕到警員曝現場慘況…「他能生還很幸運」

一針見效！新冠患者接種疫苗反應佳　美研究：打1劑即有足夠防護力

慎入！萬蟲蠕動「囚禁餵食」超噁影片曝　500萬人敲碗下集狂點菜

解放軍教「中式步操」　港警：未決定全面推行

8天2死連環殺開炸台南治安！黃偉哲「13字」解析：很多地方該檢討

5大案改寫信義區天際線　「豪奢綠竹筍」關注度最高

恐怖虐囚！他被扯褲逼全裸「趴下侵入檢查」　遭暴打痛苦吼叫慘死

年輕人低薪　江啟臣：政府沒找到改善台灣資源分配的方法

小米手環「1錯字」超嗆！網實測狂+1：真的是醜耶...官方回應了

韓星第一人確診！請夏 首談「後遺症」還原症狀：好像全是我的錯

天主教健康照護聯盟資源大整合　建立醫護聯網平台HIOT

Jaguar 2025年將轉為純電動車品牌　豪灑976億開發新平台　

包裝是翩翩飛舞的蝴蝶！這支「肉桂奶茶色」超顯白必買

國際熱門新聞

快訊／老虎伍茲驚傳嚴重車禍送醫！

超巨小行星3月接近地球　有潛在危險

2歲童拿鐵湯匙插「插座孔」　瞬間被電死！

人妻「獵殺長頸鹿」　挖心殘忍影片曝

老虎伍茲嚴重車禍「開放性骨折」手術進行中

美媒新證據：首批病例確診前　病毒已在中國傳播

正妹直播主收5500萬抖內！真相讓她崩潰爆哭

慎入！萬蟲蠕動「囚禁餵食秀」500萬人留言點菜

尪偷吃！人妻「一槍爆頭」火辣小三

「搞大妳肚子就會跟我在一起」　20歲男硬上前未婚妻

老虎伍茲飆速車禍「意識高清」救命豪花休旅車款曝

一直嫁不掉！　34歲女被爸媽趕出門後跳河

老虎伍茲12年前車禍　大戰14人「鹹濕簡訊曝光」

遇外星人「趕快拍照」　火星車駕駛來自台灣

更多熱門

相關新聞

拜登月底前簽行政命令　和台日韓澳合作擺脫中國產業鏈

拜登月底前簽行政命令　和台日韓澳合作擺脫中國產業鏈

美國拜登政府延續川普政府的抗中策略，總統拜登最快將於本月底前簽署一項行政命令，以加快和中國的局部經濟脫鉤。該項行政命令內容是就半導體、電池等重要零組件，與日本、台灣、澳洲、韓國等盟邦建立穩定的供應鏈，減少對中國供應鏈的依賴。

「澳洲模式」拯救輿論市場？

「澳洲模式」拯救輿論市場？

澳洲海底博物館帶你見識海底繁華

澳洲海底博物館帶你見識海底繁華

辣妹試穿露背裝驚呼：屁股跑出來

辣妹試穿露背裝驚呼：屁股跑出來

澳洲發現1萬7000年前「最古老壁畫」　

澳洲發現1萬7000年前「最古老壁畫」　

關鍵字：

頭蝨TikTokSherri Richardson澳洲紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

爬山遲到13分沒得吃…母女餓求便當

小三騎總裁爭上位！2年後得知他月薪只有25K

GD爆熱戀1年Jennie　甜蜜現場全被拍到

已婚製片變男優　病妻網路乞討度日

阮經天「情人節見家長」爆熱戀拐拐！

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

鳳梨怒了「112字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

艷妻婚前禁慾！開機當晚「脫口1句話」擊垮苦幹夫

「爸，我解開媽媽臉書了」　國二兒驚見母與大廚炒飯

提一整桶「10元硬幣」！到銀行換鈔遭拒

安平雙槍連射7發　「蝦米」行兇後投案

快訊／老虎伍茲驚傳嚴重車禍送醫！

台南「蝦米」7槍殺老大　FB預言：一個都跑不掉

劉詩詩陪吳奇隆回台過年！網怒譙：冷血

更多

最夯影音

更多
罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男
國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面