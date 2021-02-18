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桃園男深夜騎車安全帽未扣遭攔　警搜出毒咖啡包：你是通緝犯！

▲桃園市辜姓騎士18日凌晨騎車經過桃園區復興路時，因安全帽扣環未扣被員警勸導，員警在其身上起出20包毒咖啡包。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市辜姓騎士18日凌晨騎車經過桃園區復興路時，因安全帽扣環未扣被員警勸導，員警在其身上起出20包毒咖啡包。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市辜姓男子18日凌晨騎車外出，行經桃園區復興路上時，因安全帽扣環未扣住，員警上前勸導，他辯稱是自己變胖才扣不住，由於辜男神色緊張急著想走，員警查出他是槍砲通緝犯，還在其身上起出多達20包的毒咖啡包。辜男辯稱絕未販毒，僅自己吸食所用，全案依毒品與槍砲彈藥等罪嫌押解回桃檢歸案。

▲桃園市辜姓騎士18日凌晨騎車經過桃園區復興路時，因安全帽扣環未扣被員警查出竟是通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市辜姓騎士18日凌晨騎車經過桃園區復興路時，因安全帽扣環未扣被員警查出竟是通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局埔子派出所警員謝瑋倫、高煜翔18日凌晨1時許巡邏，行經桃園區復興路，發現23歲的辜姓男子神色慌張，且安全帽扣環未扣住，當場攔下勸導，辜男辯稱是自己最近變胖了，安全帽扣環才扣不上，而且急著想跑，員警透過個人小電腦查出辜男因槍砲案被桃園地檢署通緝中，當場要求下車受檢。

員警在辜男身上起出20包毒咖啡包，辜男連忙解釋，這是自己要吸食用的，絕無販賣情事，員警姜辜男帶回派出所偵訊，確認其因違反槍砲彈藥刀械管制條例遭通緝身分，偵訊後依毒品等罪嫌押解回桃園地檢署歸案。

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