鏡頭前熱舞「身後潛入陌生男」　辣妹霸氣一巴掌飛踢把人趕跑！

▲女子在拍攝跳舞影片時,家裡遭陌生男闖入。(圖/翻攝自Facebook/Angela Maria Gonçalves)

記者李振慧/綜合報導

巴西一名女護士近來在家拍攝跳舞影片時,突然一名陌生男子闖入還伸手想要抓她,沒想到她臨危不亂立刻反擊,不但瘋狂甩巴掌反擊,最後來個飛踢果然把人嚇跑,成功保護也在家中的11歲女兒,英勇行為在網路上獲得上萬人按讚。

事件17日發生在巴拉那瓜市(Paranagua),影片中可看到,女子岡卡爾維斯(Angela Goncalves)在鏡頭前熱舞時,一名穿著白T的男子突然出現在屋外,在身後偷看一陣後緩緩走到屋內,把熱舞到一半的她給嚇了一大跳,不過她很快就恢復冷靜,試圖和闖入者溝通時對方突然伸手撲向她。

岡卡爾維斯發現闖入者想要碰她,立刻朝對方賞了一巴掌,接著不斷揮拳把人推出屋外,最後甚至激動到整個人都跳在空中,朝對方大踹一腳,凶悍的態度果然成功把人趕出屋外。

岡卡爾維斯表示,事情發生時其實她很害怕,但是故意表現得很自然,好像自己認識闖入者一樣,直到對方突然對她出手,「當下我的鬥犬本能立刻出現,好好把他揍了一頓」,目前已經報警,並把影片分享在臉書上,希望能提醒當地女性小心這名男子。

