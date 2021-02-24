鏡頭前熱舞「身後潛入陌生男」　辣妹霸氣一巴掌飛踢把人趕跑！

▲女子在拍攝跳舞影片時，家裡遭陌生男闖入。（圖／翻攝自Facebook／Angela Maria Gonçalves）

記者李振慧／綜合報導

巴西一名女護士近來在家拍攝跳舞影片時，突然一名陌生男子闖入還伸手想要抓她，沒想到她臨危不亂立刻反擊，不但瘋狂甩巴掌反擊，最後來個飛踢果然把人嚇跑，成功保護也在家中的11歲女兒，英勇行為在網路上獲得上萬人按讚。

事件17日發生在巴拉那瓜市(Paranagua)，影片中可看到，女子岡卡爾維斯(Angela Goncalves)在鏡頭前熱舞時，一名穿著白T的男子突然出現在屋外，在身後偷看一陣後緩緩走到屋內，把熱舞到一半的她給嚇了一大跳，不過她很快就恢復冷靜，試圖和闖入者溝通時對方突然伸手撲向她。

岡卡爾維斯發現闖入者想要碰她，立刻朝對方賞了一巴掌，接著不斷揮拳把人推出屋外，最後甚至激動到整個人都跳在空中，朝對方大踹一腳，凶悍的態度果然成功把人趕出屋外。

岡卡爾維斯表示，事情發生時其實她很害怕，但是故意表現得很自然，好像自己認識闖入者一樣，直到對方突然對她出手，「當下我的鬥犬本能立刻出現，好好把他揍了一頓」，目前已經報警，並把影片分享在臉書上，希望能提醒當地女性小心這名男子。