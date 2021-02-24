鹹甜湯圓霸主大公開　森永牛奶糖聯名款、低卡湯圓緊追在後

▲元宵吃湯圓，東森購物網觀察，傳統的客家鹹湯圓最熱銷。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

週五即將迎來元宵節，這天又稱「小過年」，全家人齊聚一起吃湯圓，象徵團圓美滿，但市售湯圓種類選擇多，又有鹹、甜之分，哪款最能迎合大家的味蕾，網購通路特別公開湯圓熱銷榜，吃慣傳統味的人，對於客家鹹湯圓接受度最高；甜的則以長青熱銷的芝麻湯圓霸榜蟬聯，不過現代人健康意識抬頭，養生低卡湯圓成為最新趨勢，首度殺入排行榜內，成為熱賣黑馬。

東森購物網觀察消費者採買湯圓的喜好，站上熱銷榜Top 3分別是客家鹹湯圓、花生湯圓、香甜紅地瓜水滴湯圓，雖然近年來有新口味崛起，傳統湯圓口味仍較受到大眾喜愛；而對於鹹甜口味的偏愛則是更為平均，從數據分析來看，網購、電商銷售鹹甜比例自7:3轉變為5:5。

迎接一年一度的元宵節，東森電視購物推出黑糖珍奶湯圓、堅果芝麻湯圓等多種口味湯圓，以及蒸健康古法手作Q彈湯圓，6盒必吃組1,180元，讓湯圓愛好者可以好好享受不同美味。熊媽媽買菜網也祭出消費滿499元免運費優惠，雙北、桃園指定區域3小時到貨，桂冠花生、芝麻湯圓各一盒或桂冠鮮肉湯圓二盒組特價只賣75元。

▲甜湯圓部分，長青熱銷冠軍則是芝麻湯圓。（圖／記者董美琪攝）

蝦皮購物首公開熱銷湯圓排行榜，蟬聯40年熱銷冠軍的芝麻湯圓，毫不意外成為湯圓霸主；咬下每一口，充滿濃滑花生香氣的花生湯圓，位居Top 2，同樣也是經典美味，是芝麻湯圓最大的勁敵；把兒時美好記憶作為餡料，入口有香濃奶味的森永牛奶糖包餡小湯圓拿下Top 3；加入膳食纖維的低卡養生湯圓為Top 4，一顆不到20大卡，相當於一般湯圓的三分之一熱量；流沙湯圓憑著奶香與鹹蛋黃結合的美味香氣登上Top 5。

綜觀排行榜，蝦皮購物指出，台灣人愛吃湯圓，2020年售出超過35萬顆湯圓，冬至前夕的搜尋聲量更有超越50倍的漲幅，而今年的3大湯圓趨勢主要是是「經典不敗」、「聯名新款」、「健康養生」，除了長青熱銷款，消費者也樂於嘗試新口味，不吃就落伍的心態，使得新奇口味與聯名款往往一推出就掀起熱潮。

元宵節有人吃湯圓，也有人偏好吃水餃招財富。PChome 24h購物近一週水餃銷量成長40%，並以多包組合最受青睞，像是口碑良好的「東門興記水餃」以新鮮上等前腿肉及特選新鮮蔬菜為餡料，高麗菜豬肉、韭菜豬肉、白菜韭黃豬肉三種口味任選，5包一組，適合一家大小團聚共食；好評的麻膳堂水餃，其「韭黃豬肉」、「玉子韭菜」及「麻辣豬肉」3種口味皆大受歡迎，皮薄餡多，5分鐘即可上桌，亦成熱銷夯品。