三件牛仔褲「有一條破萬」…解答曝！網嚇：790元的穿起來一樣啊

▲原PO發三張照片，問誰猜得出哪條是破萬的牛仔褲。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

三條牛仔褲裡，有一件竟然破萬元，你猜得出是哪一個嗎？有網友日前在PTT的Gossiping板上貼出三張牛仔褲的照片，說其中有兩條是便宜貨，「有人分得出來哪件破萬嗎？到底誰會買一條破萬的牛仔褲呀？」不禁問卦「一條牛仔褲破萬是在哈囉？」解答一公布，就有人驚呆「看起來那麼邋遢，憑什麼賣上萬啦！」

這位網友貼出三條牛仔褲的照片，文中表示「以上三條牛仔褲，其中兩條便宜貨，有人分得出來哪件破萬嗎？」好奇到底誰會買一條破萬的牛仔褲，「是真的比較好穿嗎？有沒有牛仔褲一條破萬的八卦？」

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貼文一出，其他人紛紛留言，「我猜1，看起來就很貴」、「3最貴的吧」、「牛仔褲就在看細節還有厚度的，這種圖根本看不出來」、「搜到第2條，直接淘汰，其他搜不到」、「3吧？零錢袋布邊，1水洗應該最便宜，23原色」、「牛仔褲在看細節，磅數、鉚釘、車線、赤耳，你這樣我是要觀落陰嗎？我破萬牛仔褲近十件，在jeans板都算小咖。」

其中，就有網友分析，「單純用猜的話，排釦原則上會比拉鍊貴，一樣選3」、「防縮條很好認」、「我是看腰圍那裡不太一樣猜的」、「很明顯看得出來3，你多穿貴的衣服就看得出來，我破萬牛仔褲好幾條。」原PO則是在留言處公布解答，「好啦！答案是3」。

答案公開後，不少人忍不住熱論，「日系連鎖服飾店一條特價790，穿起來一模一樣」、「俺穿700～800的，也比這幾件好看」、「3的圖片看起來那麼邋遢，憑什麼賣上萬啦」、「隨便買一件西裝褲價錢都更貴，等你畢業脫離窮學生就不」、「破萬很正常吧」、「日系連鎖服飾店買一買就很好了。」