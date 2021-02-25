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南一中生求上1夯系「私校也願意」　過來人狂點頭：薪水能贏電機系

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲許多人已經開始準備個人申請。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

大學學測成績已於昨（24）日公布，不少高中生都已經開始準備個人申請。一名網友就發文表示，他有2個考完學測的高中生好友，雙方的志願都是藥學系，讓他好奇該系是不是現在相當熱門的科系呢？貼文一出，立刻引發熱議，有網友就回應，「一直都很夯」、「藥師薪資不錯吧」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「現在藥學系是不是很夯啊」為題丟出討論，他有2個考完學測的高中生好友，其中一人就讀私立高中、成績算普通，另一人則就讀台南第一學府、成績有中上，而湊巧的是，兩人竟都想讀藥學系。

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原PO提到，讀第一學府的那個男生甚至為了藥學系「選系不選校」，就算要去私立的大學也覺得無妨；因此他就相當好奇，藥學系對現在的高中生來說，是不是很熱門的科系呢？

貼文一出，網友紛紛留言回應，「有藥學系的學校少，畢業後出路好找」、「藥學系從以前就不差啊，而且也不分公私立，只要考上藥師牌就好」、「自己開藥房，薪水應該能贏過電機系」、「藥師混再差，都還有康是美、屈臣氏可去，很多美妝店要牌的」、「夯爆了！三類出路」、「薪資成長幅度小啦！但是穩定是真的」、「有牌藥師薪水5萬元起跳」、「CP值很高」。

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