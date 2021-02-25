花時間又燒錢！人生重來「還會生小孩嗎？」　過來人曝真心話：會

▲養大一個小孩確實要花不少錢。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都擔心養一個小孩要花不少錢，進而索性不生。一名網友日前就發文丟出討論，詢問大家若是人生能夠重來一次，仍會選擇結婚、生小孩嗎？貼文曝光後，立刻引發熱議，有網友就回應，「會要生兩個，一個真的太少了」、「應該還是會」、「不會後悔啊，不過重來的話還是選擇單身」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「如果人生重來一次，你會再結婚生小孩嗎」為題發文，提到多數人都覺得生小孩不但沒有很具體的用處，且還要花上大把時間和不少金錢。

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不過，原PO同時也認為，基本上會覺得生小孩沒用的人，應該都還沒結婚生子；因此他就好奇，40歲的7年級生們，要是能讓人生重來，還會願意結婚、生小孩嗎？

▲原PO好奇，要是人生能重來一次，會選擇生小孩嗎？（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，就有不少人回應，「不會，連婚都不結」、「少子化現象早已是答案了」、「絕對不會」、「會結婚，但記得戴套」、「結婚會考慮，小孩生到現在沒一天開心的」、「跟婆家發生蠻多事，會寧可單身就好」、「我滿後悔的，從此人生被綁住十幾年」。

不過也有很多人認為，「會，小孩超療癒」、「結婚生子很累，但是重來依然會」、「會，不會後悔生小孩，玩小孩也是種樂趣」、「會，經歷過更篤定認真經營家庭的重要」、「我會選擇早點結婚生子」、「會，不然永遠都不會成長」、「雖然過得不是很好，但是我不後悔」、「有養過小孩，才是有完整的體驗人生」。