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正國會修憲案遭國民黨團退回　陳亭妃另提無涉統獨版本

▲▼「邁向國家正常化」修憲提案說明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨正國會立委日前召開「邁向國家正常化」修憲提案說明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委陳亭妃等人上會期提出修憲案，刪除憲法中的「統一」字樣，並新增條文，明定國旗國號應另以法律定之，不過該提案在提出後遭國民黨團反對，退回程委會。對此，陳亭妃近日另提修憲版本，內容僅保留實質廢省、降低修憲門檻，未涉統獨敏感條文，預計排入26日院會議程。

立法院本會期成立修憲委員會，民進黨「正國會」立委日前正式提出《憲法》增修條文修正案，內容包括將「為因應國家統一前之需要」文字改為「為因應國家發展之需要」，遭到國民黨團提議退回程序委員會，最終在全場無異議下通過。

立法院程序委員會23日排定26日報告事項，其中有一項是陳亭妃所提修憲案，不過內容並不是上一回遭國民黨團退回內容，也未有涉及統獨和國旗的敏感條文，僅保留實質廢省、刪除省級機構等相關條文，並新增「避免境外敵對勢力干預」。

此外，陳亭妃提案內容也修改修憲的立委投票和公民複決門檻。草案將立委3/4出席、3/4決議，改為3/5出席、2/3決議，公民複決門檻則改為投票人數達選舉人總數3/5以上，且有效票數超過1/2同意即通過。

▲▼立法院經濟委員會,朝野立委因會議程序問題爆發口角,經提案表決後主席宣布散會,陳亭妃。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者李毓康攝）

對此，陳亭妃晚間受訪時表示，這次進到程序委員會的修憲提案，主要為「降低修憲門檻」，另外國家正常化版本中「實質廢省」、「境外勢力、數位權」二條亦納入。雖然領土、刪除國家統一、國旗國歌國徽部分與統獨無涉，然觸碰國民黨大中國法統的敏感神經。

陳亭妃說，她將原提案分為兩部分，實質廢省是使憲法切合我國地方制度現狀，境外勢力、數位權則已有法律規範，由憲法增修條文提高其位階，故將此二條納入此次修憲案。

陳亭妃強調，這次經由調整，是希望進一步了解國民黨對修憲的真正態度。

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