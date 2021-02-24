「台南蝦米」大喊：建文喔！穿防彈衣7槍殺大哥　警曾勸避風頭

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台南市安平區連環仇殺8天2死，31歲「蝦米」蔡姓嫌犯23日晚間穿防彈背心，持雙槍、連開7槍殺昔日陳姓老大「建文哥」，隨後向警方投案。據了解，「建文哥」曾被熟識的員警勸先去避風頭，但他認為蔡不會對他不利，未料竟死在昔日小弟手下。

▼據悉，蔡嫌是安南區角頭，綽號「蝦米」，曾是「建文哥」的小弟。（圖／翻攝當事人臉書）

安平停車場追殺案，數人16日駕車追殺，導致31歲王男喪命。案發後，蔡嫌展開逃亡，不料18日有數十人到他老家砸車、敲鐵門、撒冥紙，逼老母親把人交出來，讓他忍無可忍。

據悉，蔡嫌是安南區角頭，綽號「蝦米」，曾是「建文哥」的小弟，但被懷疑「背骨」、做出對不起大哥的事，遭對方劃清界線。後來，蔡與唐姓直播主發生糾紛，派手下把人押走、迫簽本票；但「建文哥」力挺直播主，雙方鬧翻。

▲▼「建文哥」在住處遭槍殺。（圖／記者林悅攝）

如今老家遭砸，帶頭的是王男（停車場追殺案死者）友人高姓男子，讓蔡嫌懷疑「建文哥」在背後支持高男，新仇加上舊恨，因此預謀犯案，欲置昔日老大於死地。蔡23日疑先策動21歲曾嫌投案，調虎離山，當晚近9時再持雙槍到「建文哥」平通路住處復仇。

案發時，蔡嫌身穿防彈背心，走進「建文哥」住處，大喊對方名字「建文喔」，見屋內有3人，仍鎖定「建文哥」連轟7槍，導致對方胸口中2槍，當場失去呼吸心跳，送醫後不治。行兇後，蔡把雙槍丟在原地，隨後走出門，開車到台南市刑大投案。

《聯合報》報導，案發前，就傳出蔡嫌要對「建文哥」不利；「建文哥」曾被熟識的員警勸先去山區避風頭，但他認為蔡不會對他不利，未料竟死在昔日小弟手下。全案還有待警方進一步釐清。