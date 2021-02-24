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波音747貨機引擎起火！英媒配圖「暗甩鍋大陸」　中使館要求道歉

▲▼英國《衛報》配個中國國航飛機的圖片。（圖／翻攝自觀察者網）

▲英國《衛報》配個中國國航飛機的圖片。（圖／翻攝自觀察者網）

記者鄭思楠／綜合報導

英國《衛報》當地時間22日報導了一篇題為「波音747貨機發動機部件在荷蘭掉落」的報導，但配圖卻是中國國際航空公司標識的同類機型。中國駐英國大使館強烈不滿稱，要求相關媒體給出解釋並立即作出更正，向「假新聞圖片」的受害者道歉，中方保留作出進一步反應的權利。

報導稱，當地時間20日，這架隸屬於百慕達長尾航空公司（Longtail Aviation）的波音747-400型貨機，原計劃將飛往美國紐約。然而，貨機在馬斯垂克機場（MST）起飛後不久，引擎便出現問題，在荷蘭南部小鎮梅爾森（Meerssen）上空散落下許多金屬零部件碎片，造成多輛汽車、房子受損，在住宅區的屋頂、花園和街道上都能發現掉落的碎片，一名女子頭部被砸傷。據悉，這架飛機在獲得許可後，最終安全降落在距荷蘭邊境以南30公里處的比利時列日機場（LGG）。

通篇報導的配圖使用了一架中國國際貨運航空（Air China Cargo）的飛機，而非圖配文所指的波音747-400貨機。

▲▼波音747-400貨機。（圖／達志影像／美聯社）

▲波音747-400貨機。（圖／達志影像／美聯社）

對此，2月24日，中國駐英國使館發言人怒斥，有關報導錯誤配發帶有中國國際航空公司標識的新聞圖片，對中國企業形象造成負面影響，對讀者造成誤導，是典型的不負責任、失實報導；中國駐英使館對此表示嚴重關切、強烈不滿。

發言人表示，「我們要求相關媒體給出解釋並立即作出更正，向『假新聞圖片』的受害者道歉。中方保留作出進一步反應的權利。」

發言人強調，新聞媒體理應恪守職業道德，秉持客觀、公正、真實、準確原則開展新聞報導，上述失實報導並非孤例，反映出部分西方媒體對新聞職業道德的漠視和對中國根深蒂固的偏見。中方敦促有關媒體摘下「有色眼鏡」，客觀公正看待中國和中國的發展。

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