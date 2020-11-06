川普選舉訴訟若拖到1月還沒完　「議長裴洛西」可直接坐總統大位

記者張寧倢／綜合報導

美國總統大選持續開票中，川普目前拿到的選舉人票數大幅落後於拜登。連任之路可能無法成功達陣的川普先前就曾表示，自己可能不會接受大選結果，「我們唯一輸掉的可能就是選舉被操縱！」外媒稱，若川普敗選後提出的選舉訴訟拖到1月20日之後，將可能由眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）接下總統的職位。

據CBS報導，美國新任總統依例將在2021年1月20日就職，若到時對於總統人選仍有爭議，根據美國凱斯西儲大學法學教授艾德勒（Jonathan Adler）說法，美國將會行使《總統繼任法》（Presidential Succession Act），眾議院議長應辭去現有職務，擔任代理總統。

根據《衛報》報導，在過去的半年中，川普多次表示，拒絕承諾和平交接職務，唯一輸掉大選的可能就是選舉受到操作，這樣的選舉結果並不可信。《福斯新聞》7月採訪川普時也曾提問是否將願意接受選舉結果，卻收到川普「得視情況，不會輕易說同意或不同意」的回答。

▲川普台灣時間6日的目前得票數落後於民主黨候選人拜登。（圖／路透社）

報導指出，本屆提前投票的選民創新高，尤其是透過郵寄投票的選票數量，這意味著需要更多時間來點票與開票。報導分析，川普對於這樣的作法感到排斥，並利用選舉詐欺的輿論混淆視聽，已在多個州提起選舉訴訟，但喬治亞州、內華達州法院稍早皆決定駁回。

報導稱，如果訴訟持續至1月20日以後，將導致川普與拜登都無法宣布勝選，沒有任何一方宣誓就職總統的話，則將由眾議院院長辭去國會代表的職務以接任總統之位。報導稱，這將意味著眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）會接任總統，這大概不會是川普想要的結果。

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