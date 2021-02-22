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荷蘭在台辦事處新任代表譚敬南　拜會黃偉哲市長密切交流

▲荷蘭在台辦事處新任代表譚敬南等人，拜會台南市長黃偉哲，市府團隊並與辦事處訪團就城市外交、文化、產業及農業等面向進行密切的討論與交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲荷蘭在台辦事處新任代表譚敬南等人，拜會台南市長黃偉哲，市府團隊並與辦事處訪團就城市外交、文化、產業及農業等面向進行密切的討論與交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

荷蘭在台辦事處新任代表譚敬南（Mr. Guido Tielman）偕同副代表白瑞樸（Mr. Rene Beerepoot）以及辦事處團隊，22日拜會台南市長黃偉哲，市府團隊並與辦事處訪團就城市外交、文化、產業及農業等面向進行密切的討論與交流。

黃偉哲表示台南與荷蘭間的緊密關係400年來歷久彌新，現今在科技及綠能等方面都有頻繁交流，例如荷商艾司摩爾（ASML）在台南設廠並與台積電緊密合作，他熱切期盼未來能有更多的科技合作。

▲荷蘭在台辦事處新任代表譚敬南等人，拜會台南市長黃偉哲，市府團隊並與辦事處訪團就城市外交、文化、產業及農業等面向進行密切的討論與交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲也表示，荷蘭在綠能上的發展有目共睹，台灣與荷蘭在人口、地理背景等類似，他希望借鏡荷蘭的治水經驗並開展更密切的交流，以嘉惠兩地人民。

黃偉哲於會中特別提及兩地的人文交流，他表示去年底來訪台南的荷蘭歌手馬丁賀肯斯用溫暖歌聲療癒人心，增添了台南民眾對荷蘭的了解與好感。

自1624年荷蘭人在現今安平古堡的所在地興建熱蘭遮城後，開創了台南的歷史。黃偉哲也藉此機會邀請譚代表在2024年一同到台南慶祝建城四百年，並見證台南與荷蘭的百年友誼。黃偉哲也希望屆時疫情控制得宜，邀請到更多荷蘭的朋友到台南共襄盛舉。

▲荷蘭在台辦事處新任代表譚敬南等人，拜會台南市長黃偉哲，市府團隊並與辦事處訪團就城市外交、文化、產業及農業等面向進行密切的討論與交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

譚敬南代表說，他十分喜歡台南的溫暖天氣，而這已是他第三次來到台南，1991年在台灣大學念書曾來過一次、中國外派任期結束又特地帶家人到訪一次。譚代表表示，台南與荷蘭4百年前的交流留下許多文化資產，他很開心看到交流延續至今，包含台南的河樂廣場、新總圖書館以及即將完工的新化果菜市場，台南與荷蘭建築師合作，是兩地的交流典範。

另外譚代表也表示兩地關係越來越密切，像是艾司摩爾設於南科的EUV 技術培訓中心以及荷蘭政府於世界蔬菜中心的投資等，他樂見彼此在高科技產業及農業等領域的合作，也期待見到更多不同面向的互動。

▲荷蘭在台辦事處新任代表譚敬南等人，拜會台南市長黃偉哲，市府團隊並與辦事處訪團就城市外交、文化、產業及農業等面向進行密切的討論與交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

荷蘭在台辦事處原名為荷蘭貿易暨投資辦事處，於2020年4月更名。譚敬南代表於2020年8月抵台就任，中文相當流利，曾於學生時期赴國立台灣大學政治學系交換1年，該團此次南下除了拜會市府外，也前往半導體設備大廠荷商艾司摩爾(ASML)參訪並參觀安平古堡、赤崁樓等台南古蹟。

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