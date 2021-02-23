財神爺宜蘭足跡曝！台彩2,000萬超級紅包　獎落「大家贏投注站」

▲▼台彩23日透露宜蘭市「大家贏投注站」，刮出「2,000萬超級紅包」大獎。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

台灣彩券公司23日透露「2,000萬超級紅包」已刮出二個2000萬頭獎，分別獎落於宜蘭縣宜蘭市「大家贏投注站」、桃園市中壢區「頭億發彩券行」，「大家贏投注站」店員表示，台彩尚未正式確認通知，若確認後，店長24日將研議是否進一步說明，但這是總店的光榮，也恭喜這位幸運兒。

台彩共有3個頭獎2,000萬、7個200萬+BMW休旅車，截至目前，已刮出兩個2000萬頭獎及7個200萬＋BMW休旅車，目前僅剩一個2000萬尚未刮出；至於1000萬行大運共有5個1000萬頭獎，到2月22日為止，已刮出3個1000萬，還剩兩個1000萬元尚未刮出。

另外，台彩也表示，目前2000萬超級紅包已經售出超過9成，投注站內已經所剩無幾，而目前僅剩下1個頭獎，有可能是還沒刮出、也可能是已經有人刮到，但尚未前往兌領。

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