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公益 公益 互助 溫馨

單親爸苦養2子又職災截趾　志工親手做發粿年前送暖

頂新和德基金會志工送暖（圖／頂新和德基金會提供）

▲頂新和德文教基金會與志工夥伴一同訪視關懷戶。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

55歲的阿德獨力扶養2個就讀國小的孩子多年，約半年前又因工作誤踩鐵釘引發蜂窩性組織炎，截除兩趾，休養期間家庭生計雪上加霜。經當地村長、頂新和德文教基金會提供救助資源，阿德已接近康復。年關將近，基金會與志工夥伴近日特別組關懷團隊拜訪阿德，致贈親手製作的發粿，及代表平安吉祥的蘋果、橘子，祝福阿德一家三口溫馨過好年。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，基金會創辦人魏應充先生長期深耕彰化永靖、回饋家鄉，除與地方團體合作進行社區深耕、推動人文創生，也透過築夢工程、急難救助與「頂新和德1919食物銀行」，關懷在地經濟弱勢鄉民。另也在去年號召近40人參與頂新和德志工隊服務，累計服務時數逾1200小時、受益人次達1萬5500人次。

年關將近，基金會與志工夥伴近日特別組成關懷團隊，一起製作象徵「年年發」的發粿，還準備代表平安吉祥的蘋果、橘子，送給關懷戶，希望大家一同溫馨過好年，因截趾中斷工作長達5個月的阿德，收到志工隊的禮物後表示，因緣際會接受頂新和德文教基金會的服務，紓解生活中很多困難，這次的歲末祝福活動，讓他感到非常溫馨。

資深志工「阿梅」表示，她擔任基金會志工近10年，參與過教育關懷、弱勢支持等大小活動，雖然發粿是常見的傳統年節糕點，但是能親手為服務的關懷戶製作發粿、表達關懷，感到很有意義。

頂新和德基金會志工送暖（圖／頂新和德基金會提供）

頂新和德基金會志工送暖（圖／頂新和德基金會提供）

頂新和德基金會志工送暖（圖／頂新和德基金會提供）

頂新和德基金會志工送暖（圖／頂新和德基金會提供）

頂新和德基金會志工送暖（圖／頂新和德基金會提供）

▲頂新和德文教基金會與志工夥伴帶上親手製作的發粿拜訪阿德，祝福阿德一家三口溫馨過好年。

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