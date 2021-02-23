徐巧芯喊話國民黨：論壇改辯論　邀蔣萬安、羅智強參加





▲國民黨論壇，柯文哲和江啟臣將首度同台。（合成圖／記者陳家祥、林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨24日舉行「願景台灣2030」第二場論壇，邀台北市長柯文哲出席討論居住正義、低薪等議題，但國民黨台北市議員徐巧芯不滿直言，國民黨2022台北市長大選乾脆禮讓民眾黨。徐巧芯23日澄清不反對藍白合作，並建議論壇改辯論，邀國民黨立委蔣萬安、議員羅智強參加。

徐巧芯22日在臉書表示，藍白合作的起手式，若變成幫柯市府的軟肋宣傳，不僅與北市議員的監督形象衝突，對未來北市選舉也可能產生負面效果，2022年民眾黨跟國民黨在台北市這局勢是競爭關係，若沒清楚認知這點，會影響到蔣萬安或羅智強參選台北市長，國民黨認為民眾黨的台北市做這麼好，萬無一失，那禮讓民眾黨就好了，為何還要推候選人？



▲羅智強、蔣萬安。（合成圖／記者屠惠剛攝、記者周宸亘攝）



徐巧芯強調，藍白不是不能合作，但議題、立場、選擇談論的區域要選清楚，至少在台北市就是按照現實，保持良性的競爭，不要奢求合作的可能，如果這場論壇無法煞車，至少讓可能的候選人蔣萬安、羅智強一起對等跟柯文哲討論。

對於外界質疑反對藍白合作，徐巧芯23日在臉書重申，不反對藍白合作，因為論壇是國民黨所主辦，議題、立場以及該進行的溝通不可少，如果明天論壇形式是辯論，雙手贊成，居住正義的議題絕對是台北市的政策重點，國民黨也應該提出一個好的版本與民眾黨競爭選民的認同。

▲徐巧芯。（資料照／記者林敬旻攝）



徐巧芯認為，柯文哲以台北市長身分出席，國民黨在台北市本來就是扮演監督者的角色，再怎麼合作或溝通，都還是得守好自己監督者的立場，對於客人（柯文哲），國民黨身為主辦方當然要有基本的尊重與禮儀，既然箭在弦上也不宜暫緩，建議邀請蔣萬安、羅智強等人一同參加討論，表達意見會更好。

有網友提問，既然建議邀蔣萬安及羅智強參加，論壇就多了政治性，而柯文哲也到了，是否會建議邀副市長黃珊珊？對此，徐巧芯回應，「如果是我，當然歡迎啊，我覺得黃珊珊也可以一起來（但我不是黨中央）」。