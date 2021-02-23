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太欠吃！超商限定「4大邪惡芋頭甜點」　菠蘿咬下狂爆超濃芋泥餡

▲▼7-11最新芋頭甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲芋泥生乳捲吃起來濃郁、充滿芋頭香氣。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

芋頭控看過來！7-11推出全新「4大芋頭甜點」，其中菠蘿泡芙超邪惡，一口咬下就爆出滿滿的甜蜜芋泥餡，而生乳捲一切下就流出芋頭鮮奶油餡，每一口都是幸福滋味。另外全家則是新推超濃郁起司霜淇淋，愛吃甜的人一定不能錯過。

7-11去年與基隆百年老店「連珍」合作推出芋頭聯名甜點，一上架就造成搶購熱潮，而今年聯名甜點再度回歸，首波重返的是「芋泥雙餡菠蘿泡芙」，使用當季檳榔心芋頭及紐西蘭進口鮮奶油，搭配脆皮菠蘿泡芙殼，口感有層次，還有「芋泥生乳捲」，芋頭餡使用在地檳榔心芋頭，拌入紐西蘭鮮奶油，吃起來超療「芋」。

▲▼7-11最新芋頭甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲芋泥雙餡菠蘿泡芙的口感很油層次，一咬下就爆漿。

另外，7-11也找來知名芋頭甜點品牌「振頤軒」合作，即日起推出出「泡芙芋到泥」，嚴選大甲檳榔心芋頭，濃郁香醇，冷凍後微微退冰吃、口感如同芋泥冰淇淋，另一款「鮮奶維也納」使用純鮮奶吐司，柔軟Q度口感滿分，由振頤軒主廚特製煉乳內餡，香醇濃郁甜而不膩。

▲▼7-11最新芋頭甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲泡芙遇到泥，退冰後吃起來就像是芋泥冰淇淋。

▲▼7-11最新芋頭甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲鮮奶維也納裡頭包了特製煉乳內餡。

全家近日也推出最新「起司塔霜淇淋」，吃起來濃郁滑順，一入口就是超濃郁邪惡起司香，奶香味與起司完美融合，帶出特有的淡淡鹹香，而為了還原起司塔模樣，全家還特別開發限量褐色餅皮搭配。

▲起司塔霜淇淋一入口就是滿滿起司香，搭配酥脆餅皮吃起來超滿足。

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